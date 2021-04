Tras duro debate, Senado despacha paquete de ayuda a la clase media a la Cámara

Este domingo en sesión especial el Senado aprobó en general y particular el paquete de ayuda económica presentado por el gobierno, que incluye la entrega de un bono clase media, créditos blandos y mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia, entre otras cosas.

Sin embargo, durante la jornada la discusión se entrampó en la votación en particular, a raíz de la solicitud de la senadora Ximena Rincón y del senador Carlos Bianchi (Ind) para votar en forma separada los incisos 2 y 3 del artículo 8 del proyecto, que delimitan las condiciones del bono clase media respecto de otros beneficios como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) entregado en enero y febrero ($100.000 en total).

Dicha delimitación consiste en que sí una persona recibió el IFE y está entre los beneficiaros del bono clase media, recibirá $400.000 y no los $500.000 íntegramente, funcionando este último como un complemento.

Tras la aprobación de la admisibilidad de la votación separada, desde el Ejecutivo explicaron que la eliminación de estos incisos generaría un mayor gasto fiscal y procedieron a hacer reserva de constitucionalidad.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa lamentó la situación y afirmó que “tengo que formular reserva de constitucionalidad por distintas consideraciones, pero en particular porque se ha infringido el artículo 65 de la constitución. Este artículo señala que es de iniciativa exclusiva del presidente todas aquellas iniciativas que arroguen gasto”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda llamó a respetar el acuerdo y expresó que “es súper importante que mantengamos acuerdo hacia adelante, no solamente hoy (...) esto pavimenta o no lo que pasará hacia adelante”.

En definitiva, la Sala del Senado rechazó con 22 votos en contra, una abstención y 18 votos a favor la inclusión de dichos incisos, lo que abre una importante interrogante sobre el futuro del proyecto en la Cámara y sí el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional para intentar revertir la decisión en este punto.

Antes, en la la votación en general del proyecto, ya se vislumbraban ciertas complicaciones luego de la abstención en masa de los siete senadores del Partido Socialista más los independientes, quiénes quisieron hacer un punto político al considerar que las mejoras realizadas en la Comisión de Hacienda no eran suficientes para ir en ayuda de la población.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora Ximena Rincón (DC) afirmó que “sin lugar a dudas, lo que estamos votando es importante, no podríamos decir que no, pero hay muchos y muchas que no califican porque exceden o porque sus ingresos son tan bajos que no llegan al mínimo. Por lo tanto, la reflexión es: ¿que vamos a hacer para hacernos cargo de que aquellas personas que requieren la ayuda del estado?”.

Por su parte, el senador José García Ruminot (RN) valoró las mejoras realizadas y expresó que “los parlamentarios durante la discusión de este proyecto hemos sido escuchados y la oposición ha sido escuchada. Este proyecto ha sido significativamente mejorado, no solo en su trámite en la Cámara, sino aquí en el Senado”.

En tanto, el senador Ricardo Lagos (PPD) destacó el aumento de recursos logrado, pero llamó a realizar un esfuerzo mayor. “Este proyecto ciertamente aumentó los recursos, entró con US$2.000 millones y va a salir con US$2.800 millones. Sí, muchos recursos, pero Chile tiene capacidad para endeudarse más y tenemos que poner los recursos ahora. Es ahora cuando hay que romper la alcancía, porque ahora es cuando tenemos la crisis de la máxima gravedad”, manifestó.

Este lunes el proyecto será revisado por la Cámara de Diputados y el gobierno intentará llegar a un acuerdo para su aprobación.

Indicaciones

Entre las principales indicaciones presentadas por el Ejecutivo aprobadas en la Comisión de Hacienda con el acuerdo de la oposición y refrendadas en la Sala, está la inclusión de los pensionados por vejez e invalidez en modalidad de retiro programado con pensiones iguales o superiores a una Pensión Básica Solidaria e inferiores a $408.125 y de los pensionados por vejez e invalidez del sistema antiguo con pensiones inferiores a $408.125 al beneficio excepcional de un bono de $100.000.

También se sumó el aumento del bono para transportistas de $350.000 a $500.000 y el incremento de la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del 60% al 80% de vulnerabilidad socioeconómica, según el Registro Social de Hogares, para todos aquellos que se hayan encontrado en cuarentena o transición.

Otra indicación que logró el acuerdo de la oposición es el establecimiento de una nueva base de comparación respecto de la caída de ingresos, que en vez de comparar ingresos con dos meses (diciembre y enero), utilizará un promedio de los seis meses del segundo semestre de 2019 con los mismos seis meses de 2020.

Por último, se aprobó la implementación de un sistema de reclamo administrativo para las personas cuyos beneficios hayan sido rechazados.