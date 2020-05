Senado rechaza el corazón del proyecto que crea un ingreso familiar de emergencia

El Senado votó en contra del articulado, en particular, que concede un ingreso familiar de emergencia por lo que el proyecto nuevamente quedó sin el contenido sustancial respecto de la entrega de este aporte y de su monto.

De hecho en la votación en general sobre la idea de legislar, la sala entregó un contundente 42 votos de aprobación, sin embargo cuando se pronunciaron respecto de las indicaciones del Ejecutivo sólo se obtuvieron 18 votos a favor y 24 en contra. Así que ninguna de las propuestas del gobierno como el nivel del bono de $65.000 o el mecanismo de aplicación fueron respaldadas ni por la mayoría del Senado, ni de la Cámara de Diputados que también le quitó el corazón a la iniciativa.

En esta oportunidad, la oposición se mantuvo anclada en una postura como era el aumento per cápita del bono de a los trabajadores informales de $65.000 propuestos en el proyecto a $80.000. Sin distinción por tramos, ya que el gobierno proponía diferenciar respecto de aquellos que formaban parte del 40% más pobre, y otros entre 40 y 60% de hogares más vulnerables.

También se solicitaba la entrega de forma pareja del mismo aporte por 3 meses, y no en orden descendente como planteaba el Ejecutivo. Este sector afirmaba que con una cobertura a 1.900.000 hogares –tal como proyectaba el gobierno- el costo fiscal sería de los US$ 802 millones contemplados hoy en la iniciativa, a US$ 1.200 millones, lo cual aseguraron, “está dentro del marco del Fondo anunciado el 8 de abril de US$ 2.000 millones”.

Al gobierno le quedan pocos instrumentos para proceder con este beneficio. “Perdimos 10 días y esperamos no perder más. Vamos a trabajar en todas las fórmulas posibles para llegar lo más pronto con este beneficio. La oportunidad del pago es súper importante, lo que hemos hablado es explorar cómo resolvemos”, indicó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

Una de las alternativas es enviar un veto aditivo para rellenar los espacios en blanco del proyecto que hoy es sólo un titular. No obstante, para ese caso debería sentarse nuevamente a hablar con la oposición porque para aprobarlo se requiere la mayoría.

“Con esta votación, el Senado le ha dicho al gobierno que debe mejorar el proyecto, que como está tiene muchas insuficiencias y muchos defectos. Frente a esto, el gobierno tiene muchas opciones, y esperamos que opte por dialogar”, indicó el senador Carlos Montes (PS).