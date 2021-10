Senador Carlos Montes (PS) se define ante el cuarto retiro: “No estoy por votarlo a favor”

Aún se mantenía en incógnita la posición que adoptaría el senador PS Carlos Montes. Sin embargo, en entrevista con CNN entregó algunas pistas de lo que será, por ahora, su votación sobre el proyecto que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. “No me gusta. Me es muy difícil votar a favor, y eso lo he dicho una y otra vez por todo lo que implica. Estamos en una discusión buscando soluciones, no estoy por votar a favor el cuarto retiro”.

Consultado sobre si esta postura complica el liderazgo de la candidata de su bloque, Yasna Provoste, el legislador argumentó que “ella está justamente tratando de construir una alternativa, es un proceso que no está terminado, sino que es un proceso que está en curso”.

La iniciativa será votada la próxima semana en la Comisión de Constitución. De hecho, ya está agendada las sesiones para los días 25, 26 y 27 de octubre. Luego de ese trámite deberá pasar a la sala del Senado.