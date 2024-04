Senadores citan al director del Trabajo por polémico dictamen

El dictamen que publicó la Dirección del Trabajo (DT) no cayó nada de bien entre los senadores de oposición que integran la Comisión de Trabajo. Es que en esa instancia legislativa fue donde se terminaron de consensuar los principales cambios a la Ley de 40 horas, introduciendo varias normas de flexibilidad, lo que permitió contar con los votos de ese sector político y de esa manera lograr aprobar la ley.

Dado este nuevo escenario, el presidente de esa instancia legislativa, Iván Moreira (UDI), afirmó que “el reciente dictamen de la Dirección del Trabajo pone una sombra de duda sobre algo que considerábamos ya resuelto. El dictamen es preocupante, porque desatiende el tenor literal de una norma legal para darle un sentido distinto y lo empeora usar una frase de un senador de la comisión fuera de contexto”.

Además, el legislador argumentó que “contradice lo señalado por el propio director del Trabajo, Pablo Zenteno, tan solo la semana pasada”. Por ello, Moreira indicó que se citó a la autoridad de la DT para que asista a la Comisión de Trabajo del Senado el próximo miércoles con el objetivo de explicar “de dónde surge esta interpretación y también hemos invitado a la ministra (Jeannette Jara) con el mismo motivo. No podemos permitir que cambie una ley vigente vía dictamen”.

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, también se sumó a las críticas. “Hubo un espíritu dentro de la negociación en el Senado de que no solo existiera gradualidad y flexibilidad, sino que también en buscar acuerdos entre trabajadores y empleadores para no generar problemas para algunas empresas como las pymes, que son más vulnerables a los cambios”. Por ello, apuntó que “lo que llama la atención son las declaraciones del director del Trabajo, quien dijo expresamente en una entrevista radial que los cambios se pueden hacer de acuerdo a lo que decía la ley, y ayer se produce un cambio respecto a lo que él mismo había dicho y ese cambio no forma parte del espíritu con el que se acordó la legislación de manera transversal”. Para Cruz-Coke “surge una alteración inesperada para las empresas que ya estaban viendo sus formas de adaptación”.