Sergio Pérez, líder de los camioneros por ataques en el sur: “El grado de insurrección que existe hoy día es muy superior a lo que se había visto hasta el año pasado”

Una cadena de ataques incendiarios ha afectado a la Región de la Araucanía en las últimas horas, lo que ha generado una serie de reuniones de emergencia por parte de La Moneda y llamados para un acuerdo para frenar esta violencia. “Llegó el momento de reflexionar que esto no da para más” dijo esta mañana el vocero de gobierno, Jaime Bellolio.

Pero esta alarma no es sólo del mundo político, sino también del sector privado. Uno de ellos es el rubro de los camioneros, que está directamente afectado.

Acá la visión de Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile.

Usted ha manifestado su preocupación hace un tiempo a la situación de violencia en el sur. ¿Ve alguna salida?

La verdad es que mientras no se haga un cambio radical respecto de la conducta que han tenido las instituciones de la república, me refiero al poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Fiscalía, nada va a cambiar. Al contrario, todo empeorará, porque una estadística de este año nos dice que los actos de terrorismo, de incendios, delincuencia, sobre todo en la macrozona sur, han aumentado un 114%. Pero no sólo han aumentado, sino que el grado de violencia, el grado de insurrección que existe hoy día es muy superior a lo que se había visto hasta el año pasado. Así que no veo cómo esto podría cambiar si seguimos haciendo los mismo.

22 DE FEBRERO 2021 / LAUTARO Nuevo ataque incendiario en La Araucanía resulta con casa patronal y bodegas quemadas en Fundo Miraflores en el sector rural de la comuna de Lautaro. FOTO: AGENCIAUNO

¿Tienen alguna otra alternativa para solucionar este conflicto como gremio, además de las medidas que se le piden al gobierno?

Hemos puesto en la conciencia nacional el tema de la delincuencia desatada en todas sus formas, el último acto que hicimos fue la movilización nacional contra la delincuencia que iniciamos el 27 de agosto y la terminamos el 2 de septiembre del año pasado, donde firmamos un protocolo con el actual gobierno, protocolo que tiene dos áreas muy definidas. Una de ellas está relacionada con las leyes que es imprescindible aprobar en el parlamento. Las leyes que contemplan a la agenda de seguridad, me refiero a la ley de inteligencia, una nueva ley anti-terrorista, la ley Juan Barrios que la hemos pedido nosotros, etc. Y lo otro es mayor seguridad, mejores zonas de descanso para nuestros conductores, mayor vigilancia, aumento en los recursos para los policías en la macrozona y eso se ha ido cumpliendo, pero el problema de fondo es que el Estado de Chile ha sido incapaz de visualizar la gravedad de esta situación y, por lo tanto, ahora ni es noticia. El viernes quemaron 17 herramientas de trabajo, dos carabineros fueron agredidos en la vía pública. Hoy los carabineros arrancan de los delincuentes, situación que antes no ocurría, entonces se ha perdido todo el respeto, se le ha quitado todo el respaldo a las instituciones de la república encargadas de mantener el orden y la seguridad, estamos en el peor de los mundos. Estamos con un parlamento que le ha hecho zancadillas permanentes al Ejecutivo, estamos con un Ejecutivo desfondado, estamos con un Poder Judicial pro-delincuencia y estamos con una fiscalía que no fiscaliza nada. Es decir, lamentablemente los fiscales no tienen la voluntad de profundizar en sus investigaciones.

¿Están siendo apoyados por alguna bancada?

La verdad es que los estadistas antiguos, los políticos de antaño, los políticos que lograron crear sistemas para que este país pasará de un 55% de un sistema de pobreza a un 8%, de multiplicar el per cápita por cuatro o cinco veces…la estatura de esos políticos hoy día no existe. Hoy el mundo político se ha transformado en un mundo populista, en un mundo de mirada cortoplacista.

¿Están funcionando los seguros para camiones?

Prácticamente todos tenemos seguros, el transportista más menudo puede que no tenga, pero en general los seguros están funcionando, salvo que las pólizas de hoy día tienen dos situaciones gravísimas. Cuando es un acto terrorista la póliza no cubre nada. Si a un colega le queman 20 camiones y aunque tenga seguro, si son actos terroristas como en la macrozona sur no puede cobrar nada. Y lo otro, en la renovación de la póliza hoy ya se está excluyendo operaciones que estén en la macrozona sur por el terrorismo.