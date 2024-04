Sernac comienza fiscalización en terreno de locales de Worldcoin, tras oficio a la marca

A finales de marzo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la empresa de criptomonedas, Fundación Tools For Humanity (Worldcoin), conocida por ofrecer un pago a través de estas monedas a quienes estén dispuestos a que les escaneen el iris del ojo. En medio de los cuestionamientos acerca de cómo se ocupan los datos de las personas, el Sernac comenzó su fiscalización en terreno de Worldcoin.

El objetivo de la fiscalización apunta a analizar si Worldcoin cumple con las exigencias de la normativa en Chile, en que por el Artículo 15 bis de la Ley del Consumidor, el Sernac puede realizar acciones de protección en cuanto a los datos personales de los clientes.

“Si detectamos que la empresa infringe la normativa y provoca daños y perjuicios a las personas consumidoras, como SERNAC no dudaremos en emplear todas las herramientas para nos entrega la Ley para defender a las personas, pudiendo iniciar acciones colectivas para buscar las reparaciones, devoluciones o compensaciones que consideremos pertinentes en favor de las y los consumidores”, explicó el director nacional del Sernac, Andrés Herrera.

Herrera señaló que la preocupación de la entidad apunta hacia los jóvenes y los consumidores hipervulnerables, esto porque se pueden ver motivados al escaneo del iris por razones económicas. “Podrían no estar plenamente conscientes de las implicaciones de compartir sus datos personales”, agregó el director del Sernac.

De forma preliminar, la entidad evidenció que desde Worldcoin no entregan información del servicio ofrecido a los consumidores. En tanto, se constató que no se solicita información previa al escaneo, es decir, la fiscalización hecha por el Sernac no registra que la empresa solicite información necesaria para acreditar la identidad de los consumidores, con lo que también pueden estar involucrados menores de edad.

Con lo anterior, notaron que no existe un protocolo de consentimiento y/o autorización para menores de 18 años.

Con el oficio hecho hacia Worlcoin, se espera que la marca entregue información detallada sobre el almacenamiento, tratamiento y protección de los datos de los consumidores. Asimismo, el Sernac indicó que si es necesario, citará a declarar a los representantes de Worldcoin, con el fin de obtener más antecedentes.