Sindicato de Walmart inicia movilizaciones en rechazo a plan de reconversión laboral

Ya lo habían anticipado este miércoles, pero hoy el sindicato interempresas de trabajadores de Walmart -el más grande del sector comercio con más de 14 mil socios- concretó el inicio de las movilizaciones intermitentes en rechazo al plan de reconversión laboral que inició la empresa, ya que afirman que unas 5 mil cajeras quedarán sin empleo. Además demandaron a la empresa por incumplir condiciones del contrato colectivo.

“La empresa al hablar de eliminar puestos de trabajo como fuera mercancía, se están atribuyendo facultades que no tienen, porque los cargos se discuten organismos como Chile Valora o en instancias ministeriales”, explica Juan Moreno quien también ejerce la vicepresidencia del organismo tripartito ChileValora que certifica competencias laborales, argumentando que “debieron decir que iban a dejar de usar el cargo, pero no eliminar un cargo, esa es una arrogancia que se están atribuyendo que no corresponde”, dijo el presidente del sindicato, Juan Moreno.

Y agregó que “sabemos que el comercio y especialmente el mundo de los supermercados está cambiando, pero la pregunta a qué costo. Los trabajadores y trabajadoras de Walmart, que hoy se ven sometidos a este proceso, son mano de obra no calificada, por lo cual carecen de oportunidades de trabajo. La empresa habla de que entrega oportunidad de movilidad laboral, algo que es falso, ya que no hay ninguna política de reconversión, por eso también estamos pidiendo a Sence que se meta y fiscalice como se están llevando a cabo los procedimientos.”

Ante las movilizaciones que comenzaron este jueves, los trabajadores hicieron un llamado a los clientes que elijan otros establecimientos para que sus compras no se vean afectadas.

Por otro lado, este miércoles el sindicato demandó a la dueña de la cadena de supermercados, Walmart, por no respetar acuerdos pactados en contrato colectivo y anexos de contratos.