Sindicato demanda a Walmart por no respetar acuerdos del contrato colectivo

El Sindicato Interempresas de Líder demandó a Walmart, dueña de la candea de supermercados en Chile, por por no respetar acuerdos pactados en contrato colectivo y anexos de contratos.

El presidente del sindicato, Juan Moreno, dijo que no están de acuerdo con la etapa de reconversión laboral, que incluye a los cajeros y aseguró que 5 mil personas quedarían sin trabajo con este proceso que se lleva a cabo. Además afirmó que se rompió el diálogo entre las partes e hizo un llamado a movilizaciones.

“La empresa no fue capaz de cumplir lo acordado en los anexos de trabajo y en el contrato colectivo donde especifica las funciones... Nosotros hemos demandado a la empresa porque en esta segunda etapa – de la reconversión de los trabajadores de Walmart –, sumados a los incumplimientos, quiere incluir a todos los trabajadores incluyendo a los cajeros” explica Juan Moreno, especificando que es una “medida de la que no estamos de acuerdo, ya que sino fue capaz de cumplir en una primera ola, como le llamamos nosotros, tampoco va ser capaz de cumplir ahora”, dijo Juan Moreno, presidente del sindicato.

Asimismo agregó que “las vulneraciones que se han cometido contra los trabajadores por parte de Walmart, son sistemáticas, porque al no respetar los acuerdos de formalizar una multifunción – que es lo que busca el nuevo rol del trabajador de walmart – tiene a los trabajadores en una situación de inestabilidad al momento de realizar sus labores, ya que no hay planificación ni especificación de sus funciones, no respetando los anexos de contratos”.

Por otra parte, el presidente del sindicato, indicó que Walmart está realizando las capacitaciones de los trabajadores en este proceso de reconversión laboral con recursos del Sence. Además, aseguran que con el proceso de reconversión que elimina el cargo de cajeros, cerca de 5 mil personas quedarían sin empleo debido a esta reestructuración.

El sindicato hizo un llamado a movilizaciones intermitentes, por lo que pidió a los clientes de la cadena de supermercados que acudan a otros locales para no ver afectadas sus compras.