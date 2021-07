Startup chilena uPlanner es reconocida como la empresa de mayor impacto social a nivel mundial

Un importante reconocimiento al impacto social que ha generado en los distintos países donde opera, obtuvo la startup chilena uPlanner. La EdTech recibió el premio “Microsoft Social Impact - Community Response Partner of the Year 2021”, esto por su respuesta comunitaria, su aporte a la inclusión y sus políticas de sostenibilidad.

La empresa -que superó a 4.400 nominaciones de 100 países-, centra sus procesos en entregar soluciones tecnológicas en el ámbito de la educación, utilizando para ello algoritmos e Inteligencia Artificial (IA), siendo esta la segunda vez que recibe una distinción de parte de Microsoft, ya que el año 2017 ya fue destacada con el premio “Partner of the Year in Education”.

“Estamos profundamente orgullosos de ser reconocidos como el aliado de Microsoft con mayor impacto social en el mundo. En uPlanner trabajamos con universidades públicas y privadas, encontrándose más del 80% de los estudiantes beneficiados en situación de vulnerabilidad. Microsoft tiene hoy un fuerte componente de impacto social impulsado por su actual CEO, Satya Nadella, y por esta razón están monitoreando en todo el mundo tecnologías que empoderen a las personas e instituciones. Este reconocimiento es una tremenda motivación e inspiración para nosotros, ya que nos abrirá muchas puertas para seguir llegando cada vez a más instituciones, aportando así a mejorar la experiencia educativa de cada vez más personas”, comentó el CEO de uPlanner, Juan Pablo Mena.

La distinción internacional fue otorgada por el impacto social que realiza la startup en 16 países, y en particular, por el trabajo que viene ejecutando con el Ministerio de Educación de Perú, a través del cual se busca promover la continuidad de estudios en las universidades públicas de dicho país en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.

“La digitalización acelerada que enfrentan las instituciones educativas como resultado de la pandemia COVID-19, unida a la urgencia de ser más eficientes y reducir las tasas de deserción, ha colocado a UPlanner en una posición única para ayudar a estas instituciones a superar estos desafíos de manera efectiva y al mismo tiempo garantizar el acceso a una educación de alta calidad para todos “, afirma Virgilio Barco, co-fundador y socio director de ALIVE Ventures que cerró una ronda Bridge con la startup.