Subsecretario del Trabajo y alza del desempleo: “Cobra relevancia la Ley de Protección al Empleo”

Varias charlas via web ha realizado el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. Una de ellas será la que se llevara a cabo mañana: Impacto de la contingencia en el empleo se llama el seminario organizado por el Otic de la Cámara Chilena de la Construcción.

En el encuentro se abordará los distintos aspectos de la Ley de Protección del Empleo y los efectos del Covid-19 en el sistema laboral chileno.

¿Cuál es la lectura que hace de la cifra de desempleo para el Gran Santiago y si es un anticipo a lo que pueda pasar en los próximos meses a nivel nacional?

-Sin duda que el aumento del desempleo es preocupante y da cuenta de una realidad que no puede dejarnos ajenos. Hoy muchas personas lo están pasando mal debido a que han perdido sus trabajos. Por eso hoy cobran relevancia iniciativas como la Ley de Protección del Empleo que permiten mantener los puestos de trabajo, proteger los ingresos, garantizar acceso a seguridad social, y dar un respiro a trabajadores y empleadores.

En ese sentido, ¿cómo están viendo el rápido aumento de trabajadores acogidos a la ley?

-Se ha mantenido la tendencia de uso de la Ley de Protección del Empleo. Es importante destacar que más del 74% de las 92.204 empresas que ya la han utilizado son microempresas. Por otro lado, los tres sectores que porcentualmente más aumentaron sus despidos en el mes de marzo (construcción, comercio y turismo), son precisamente los sectores que más se han acogido a la ley a partir de su entrada en vigencia y en donde se han desacelerado de manera relevante las desvinculaciones.

¿Tiene un plan B si es que la crisis se prolongara más allá de los meses que protege la Ley de Protección al Empleo?

-Como gobierno lo que tenemos desplegado es un plan integral de protección de los puestos de trabajo y de los ingresos de las familias de nuestro país, que no solo involucra la Ley de Protección al Empleo, cuya vigencia es de 6 meses para los casos de suspensión de la relación laboral, y de 10 meses para los de reducción de la jornada, sino que también de ayuda a los trabajadores informales y otra serie de herramientas de apoyo a los más vulnerables.

En el caso de los trabajadores con contrato previo al 2002 (antes que comenzara a regir el seguro de cesantía) ¿Ya tienen definido incorporarlos?

-Estamos trabajando en una propuesta que busca hacerse cargo de este universo especial de trabajadores que, no obstante ser dependientes con contrato de trabajo, no acceden a la ley de protección del empleo por no cotizar seguro de cesantía.

¿Qué pasará con la ley corta que modifica la ley de protección al empleo, se publicará o se vetará?

-La ley corta está actualmente en proceso de promulgación y publicación.