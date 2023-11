Utilidades de SQM se contraen 56,4% en el tercer trimestre por menores precios de venta de litio y derivados

hace 34 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

Faenas en instalaciones de SQM en el Salar de Atacama.

En el acumulado del año, las ganancias de la empresa no metálica disminuyeron 36,3%, mientras que los ingresos en los primeros nueve meses del año sumaron US$ 6.155,9 millones, monto 18,8% inferior a igual período de 2022. En junio-septiembre el precio del litio y derivados retrocedió 47%, consignó la minera no metálica.