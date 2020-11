Vapores eleva a más de US$ 120 millones sus utilidades a septiembre de este año

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) registró utilidades por US$ 120,6 millones en los primeros nueve meses de 2020, lo que representa un alza de 31,7% en relación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo al balance enviado a la CMF, la compañía registró utilidades por US$ 53,69 millones en el tercer trimestre, no muy diferentes a los US$ 52,88 millones del mismo lapso 2019.

La firma ligada al grupo Luksic dijo que los resultados a septiembre se explican por los resultados obtenidos por Hapag-Lloyd, quinta naviera a nivel mundial y de la cual CSAV mantiene un 30% de participación.

Más concretamente, la firma dijo que las cifras son reflejo de las mejores condiciones del mercado en el tercer trimestre respecto de los trimestres anteriores, registrándose una recuperación en los volúmenes, especialmente hacia el final del periodo, con tarifas estables, precios del combustible más bajos y una rigurosa gestión de costos por parte de Hapag-Lloyd para absorber las caída en volúmenes que ha implicado la pandemia.

A septiembre, Hapag-Lloyd registró un EBITDA de US$ 2.044 millones y un EBIT de US$ 965 millones, que representan una mejora de 20,4% y un 33,7%, respectivamente, en comparación al mismo periodo de 2019. Respecto del resultado de última línea, la naviera alemana acumuló US$ 605 millones al 30 de septiembre, de los cuales US$ 290 fueron durante el tercer trimestre.