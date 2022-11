Vapores encabeza otra vez el ranking de ganancias IPSA: US$4.337 millones en utilidades

El cambio en el ciclo económico ya es notorio para las empresas. Con 24 de las 29 compañías que conforman el IPSA que ya han entregado sus resultados al tercer trimestre, la desaceleración se ha sentido en las ganancias de las empresas ligadas al retail, mientras que aquellas vinculadas a las materias primas o al transporte internacional siguen brillando.

Las ganancias de las firmas trepan 55,92% hasta los US$13.926 millones, pero el 69,4% de ese beneficio está concentrado en cuatro empresas que reportaron utilidades por sobre los US$1.000 millones: Vapores, SQM, Empresas Copec y Banco de Chile.

El caso más destacado es Vapores, compañía que este viernes informó ganancias por US$4.337 millones, un alza de 118% respecto al mismo periodo del año anterior.

“El tercer trimestre -probablemente- muestra el mejor resultado del año, explicado por una mejor tarifa promedio soportada en una fuerte base de contratos”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún, quien también agregó que se registra un aumento en la estructura de costos. Sin embargo, el ejecutivo advirtió que “a fines de este período ya observamos menos congestión en los puertos y un escenario económico más complejo. Los menores volúmenes derivados de esta ralentización y el ingreso de nueva flota también se reflejan en bajas en las tarifas spot”.

Las ganancias de la naviera controlada por el grupo Luksic están en línea con los beneficios de la alemana Hapag-Lloyd, donde Vapores posee el 30%, que registró ganancias por 13.773 millones de euros al tercer trimestre, (equivalentes a US$14.700 millones) frente a las utilidades por 5.562 millones de euros anotadas el año anterior.

Otra empresa que se lució es SQM. La minera no metálica registró entre enero y septiembre utilidades netas por US$ 2.755 millones, mientras que en igual período del año pasado totalizó US$ 263 millones, es decir que multiplicó por 10 sus beneficios.

Y es que el alza del precio del litio sigue beneficiando a la minera no metálica. Según su reporte, el negocio del litio y sus derivados en los primeros nueve meses del año significaron ventas por US$5.627 millones, un aumento de 1.064%, en comparación con los US$483 millones registrados al 30 de septiembre del año pasado.

Sebastián Ronda, economista de Altafid, sostiene que “valoramos que el positivo resultado de SQM no haya sido explicado solamente por el litio, sino que también por el yodo: ambos evidenciaron un alto precio y gran volumen”, pero apunta que “a futuro, no creemos que la demanda por litio disminuya, así como tampoco el precio. Bloomberg New Energy Finance proyecta que la flota de autos eléctricos crecerá sustancialmente, desde 77 millones de unidades en 2025 a 229 millones en 2030, desde los actualmente 16 millones en 2021″.

Materias primas y el retail

Las forestales siguen al alza. CMPC reportó este viernes ganancias por US$784 millones, con un incremento de 75,4% en comparación al mismo periodo de 2021. Anteriormente, Empresas Copec -que controla Arauco- había informado ganancias por US$1.474 millones en los primeros nueves meses de 2022, un 13,2% por sobre lo reportado en igual lapso de 2021. Las dos también están hasta ahora en el top 5.

Sin embargo, desde la otra vereda hay sectores completos que ya están notando una caída de la demanda interna. En Banchile Inversiones destacan que “la temporada va a seguir mostrando una buena dinámica, no obstante, por pocos nombres que continúan teniendo un buen desempeño, básicamente compañías expuestas a commodities, malls y generadoras. Por el lado negativo vemos cómo la contracción de márgenes comienza a expandirse en nuestra muestra, más notoriamente en compañías expuestas al consumo”.

En esa línea, el holding Cencosud reportó ganancias por US$203 millones entre enero y septiembre de 2022, con una caída de 36,5% respecto de 2021; mientras que Falabella registró beneficios por US$117 millones, con un descenso de 75,3%. Falabella incluso perdió dinero en el tercer trimestre.

Con todo, los ingresos entre las 24 firmas que ya han reportado crecieron 28% hasta US$95.903 millones. En términos trimestrales, éstos se expandieron 21,4%, mientras que la última línea sólo creció 1,93%, donde firmas como Parque Arauco, Mall Plaza, Sonda, Copec, Andina, CCU, Colbún y Cencosud anotaron caídas.