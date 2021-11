Ventas navideñas: comercio estima crecimiento de hasta 20% a pesar de feriado irrenunciable del 19 de diciembre

Este 2021, sin duda, ha habido un verdadero boom del comercio. Las ventas se han disparado ante menores restricciones sanitarias, y una mayor liquidez de los hogares. En medio de esta fiesta del consumo, llega la Navidad. Que además viene con una antesala: el Black Friday que comenzó este viernes, en el que participan más de 500 sitios web y más de 900 tiendas físicas.

El mes de diciembre representa entre un 12% y 13% de las ventas anuales del comercio. Casi el 70% de los actores del comercio cree que este año será mejor que 2020, a pesar de la alta base de comparación y desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) indican que las ventas crecerían entre un 10% y 20%. Otro punto, es que históricamente la mayor parte de los consumidores realiza las compras navideñas en el mes de diciembre, son muy pocos los que las adelantan, pero eso podría modificarse debido a la pandemia.

“Cerca de un 80% compra en diciembre, en el mismo mes de diciembre. Eso puede cambiar, porque estamos en pandemia, quizás la gente va a adelantar compras. La gente sabe que hay aforos, puede ser distinto ahora”, dijo Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Este año se suma otro ingrediente. La segunda vuelta presidencial será el domingo 19 de diciembre, a muy pocos días de la Navidad. Desde el comercio indican que esta situación llevaría a aumentar las aglomeraciones en los días anteriores al balotaje.

Comercio espera un aumento de ventas navideñas con respecto a 2020.

“Al final la gente se adecua. Lo que produce son más aglomeraciones en los días en que sí puedes ir. La gente sí o sí tiene que comprar el regalo que tiene pensado comprar. El comercio digital ayuda bastante a los consumidores, sobre todo pensando en un domingo anterior a Navidad que va a estar cerrado. El comercio online cuando está en fechas muy peak también hay que hacerlo con tiempo, sino no te alcanza a llegar el regalo”, indicó Silva.

George Lever, gerente de estudios de la CCS, por su parte, planteó que “el cierre del 19 tendrá un impacto, pero se ve mitigado por la necesidad de realizar las compras asociadas a Navidad, por lo que seguramente veremos el traslado de esas compras hacia otros días, intensificando probablemente las aglomeraciones propias de las fechas”.

Y hay otro tema más que ha estado sobre la mesa durante este año: las complicaciones globales de la cadena logística que han surgido con la pandemia, y que han derivado en problemas de stock de algunas categorías.

“Hemos hecho un levantamiento con los socios. Cerca de un 42% se preparó con anticipación. Adelantaron sus importaciones para no tener problemas de stock. Un 30% dijo que no contaba con el stock suficiente para Navidad y que podrían tener algunos problemas. En algunas categorías podría haber problemas de suministro, aunque no se especificó en cuales”, detalló Silva.

Desde la CCS indicaron que “las empresas se han preparado con bastante anticipación desde el punto de vista de inventarios. Aún así, hay algunas categorías con mayor problema de aprovisionamiento debido a los retrasos de las cadenas productivas y logísticas. En esos casos se ha recomendado anticipar las compras, de manera de asegurar las entregas a tiempo”.

Malls se preparan

La pandemia obligó a cerrar las tiendas físicas durante varios meses en 2020. A fines de septiembre terminó el estado de excepción constitucional, y poco a poco el comercio físico ha vuelto a la normalidad. Desde los malls ya se preparan para la llegada de diciembre, la mejor temporada para el sector. De todas formas se mantienen los aforos y el uso de mascarilla. El llamado es a programar las compras, para evitar aglomeraciones y también para no tener problemas de stock.

“En cuanto al abastecimiento de productos, existe una situación internacional que de alguna manera ha perjudicado la actividad portuaria y los stocks, pero no debería ser un problema significativo. Como Cámara llamamos a las personas a hacer un esfuerzo por programar, planificar y, si es posible, adelantar sus compras esta Navidad. Hay que recordar que todavía los aforos son más reducidos de lo normal, que se deben evitar las aglomeraciones por seguridad sanitaria y seguridad pública”, dijo Katia Trusich, presidenta de la Cámara Nacional de Centros Comerciales.

El fin de semana previo a la Navidad es clave para el sector. Sin embargo, este año habrá un día feriado, donde los centros comerciales no podrán abrir sus puertas en todo el país debido al desarrollo de las elecciones presidenciales. Si bien reconocen un impacto, insisten en que los usuarios se organicen con sus compras.

“El cierre del domingo 19 de diciembre tendrá un impacto, por eso mismo es relevante nuestro llamado a programar las compras con anticipación, pues habrá un día menos. Los centros comerciales han enfrentado los cierres más prolongados de su historia con la pandemia y todo el proceso eleccionario, pero este es un sector que se destaca por su capacidad de adaptación y que sabe reconocer la importancia del contexto político-social que está viviendo el país”, señaló Trusich.

El retail

Descuentos, despacho gratis o en menor tiempo y mayor número de cajas. Son parte de los preparativos del retail para esta temporada navideña. La asistencia a tiendas físicas ha ido en aumento, pero el e-commerce sigue jugando un papel relevante. Los problemas logísticos han llevado a que el sector se prepare con anticipación, y el llamado al público es a no dejar las compras para último minuto.

“Es de público conocimiento el atraso que experimenta la cadena de abastecimiento logístico, por eso recomendamos adelantar las compras de Navidad para asegurar el regalo que buscan y naturalmente también para evitar aglomeraciones. En términos de negocio, esperamos que se mantengan los crecimientos que está teniendo la industria en el segundo semestre, y un mayor incremento de productos de las categorías del mundo de ropa, calzado, accesorios perfumería y más”, sostuvo Juan Luis Taverne, gerente de Tiendas por Departamento de Paris.

Desde Ripley, por su parte, indicaron que “este no es un problema nuevo, y la Navidad la hemos estado preparando desde hace varios meses, adelantando compras y sumando nuevos proveedores. Además, gracias a la incorporación de nuevos sellers durante este año, hemos logrado seguir ampliando nuestro portafolio de marcas, gracias a lo cual totalizamos más de 35.000 en Ripley.com”.

Ante el cierre del 19 de diciembre, las personas adelantarían las compras navideñas.

Y nuevamente el cierre de tiendas físicas a pocos días de la Navidad -el domingo 19 de diciembre- es un tema que debió ser abordado por los comercios, aunque afirman estar preparados.

“Creemos que tendrá un impacto, pero comprendemos lo importante que es que todas las personas puedan concurrir a votar ese día para elegir un nuevo gobierno. Si bien es una fecha desafortunada para el comercio que la segunda vuelta se realice el domingo previo a Navidad, y entendiendo que el e-commerce hoy cumple un papel importante en la vida de las personas, reforzamos nuestros procesos logísticos para que todos nuestros clientes que compren en el sitio web reciban sus productos a la mayor brevedad posible”, dijo Paula Valverde, gerenta general de grupo Limonada.

Desde Paris, la postura es que “ese día se limitará las compras en tienda física y es una fecha que suele ser de mucha venta. Aun así, creemos que este año las compras se van a anticipar un poco y dado que las personas saben que estará cerrado, se programarán”.

En Ripley estiman que dicho feriado no debiera tener un impacto tan grande en los resultados. “Gracias al avance del desconfinamiento, el comercio está funcionando con mayor normalidad respecto a la situación que existía a la misma altura en 2020. Tomando eso en cuenta, el proceso eleccionario no debería tener un efecto relevante”, apuntaron.