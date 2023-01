Venture capital chileno Genesis lanza operación en Canadá y se registra en la SEC de EE.UU.

Genesis Ventures, la administradora de fondos chilena liderada por Rodrigo Castro, José Luis Barrientos y Andrés Meirovich, ha dado un nuevo paso en su internacionalización, ya que a inicios de esta semana finalizó el trámite ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), para que su filial americana (Genesis Ventures Latam, Inc.) alcance el estatus institucional de Exempt Reporting Adviser (ERA), así como la apertura de su primer feeder fund (fondo de fondos)en Canadá.

Para Andrés Meirovich, managing partner de la firma, “es un hito muy importante para Genesis, ya que nos permite ampliar nuestra oferta de fondos a nuevos inversionistas extranjeros que ven a Latinoamérica, y principalmente a Chile, como un gran mercado para invertir, principalmente en Energía y Venture Capital”, y agrega: “Representa un acceso para seguir ampliando los mercados en Latinoamérica, queremos ser una vía de ingreso expedita y segura, promoviendo el desarrollo y la innovación apoyando a los nuevos emprendedores, startups y su internacionalización.”

Por otra parte, José Luis Barrientos, señala: “Genesis Ventures Latam, Inc. pasa a ser una entidad bajo la supervigilancia de la SEC, lo que nos obliga a cumplir con altos estándares regulatorios. Las compañías que están en nuestro foco de inversión requieren también la mejor plataforma de crecimiento en el extranjero y hoy Genesis puede llevarlas al siguiente nivel”.