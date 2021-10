Vocero de gobierno y pago de impuestos por venta de Dominga: “Yo no veo ningún tipo de problema que se muestre cuando se hizo la remesa”

Luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) informara que está recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente en las operaciones divulgadas por los denominados Pandora Papers y adoptar las acciones que correspondan de acuerdo a la Ley, el ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio, afirmó que no existe problema en aportar más antecedentes.

Ello en el contexto de que hasta el momento, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, que trabajó las revelaciones de los Pandora Papers ha revelado solo una operación vinculada a Chile: la venta, en 2010, de Minera Dominga por parte de la familia del Presidente Sebastián Piñera a la familia Délano, realizada en las Islas Vírgenes Británicas

“Yo no veo ningún tipo de problema que se muestre cuando se hizo la remesa, los impuestos obviamente no son por la transacción, los impuestos son al final del año que tienen que ver con la empresa misma que hace su declaración de impuestos, pero de nuevo porque se hace allá, porque se esperaba que pudiera haber, por ejemplo, un inversionista extranjero, eso no ocurre y las reglas que existían en al año 2010 es que eran en base devengada, es decir, que cuando tu retirabas o remesabas esos ingresos esos pagaban impuestos y eso se hizo a las 48 horas después”, dijo Bellolio en entrevista con T13 Radio.

En este sentido sostuvo que “hay algunos que dicen que esta es una empresa que se hizo en un paraíso fiscal para no pagar impuestos, eso es ignorancia o mala intencion”.

Bellolio enfatizó que existe disposición a entregar los antecedentes que requiera el SII. “Yo no veo problema y el SII ha dicho también que lo va a volver a revisar esos antecedentes, no hay ningún problema ni absolutamwnte nada que ocultar en aquello”, afirmó.

El SII dijo que ya está trabajando con el Grupo JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), red de administraciones tributarias de la OCDE, para analizar las acciones locales y/o globales que pudieran derivarse de los antecedentes vinculados de los denominados Pandora Papers, como ya se hizo con anterioridad en las divulgaciones conocidas como Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Dataleaks.

Defensa de Piñera

Un día después de la revelación de antecedentes en la que participaron los medios nacionales Ciper Chile y LaBot, el presidente Sebastián Piñera explicó en medio de un punto de prensa en el Palacio de La Moneda su versión de los hechos respecto de la Minera Dominga al empresario Carlos Délano.

Según el mandatario y de acuerdo a la información conocida públicamente, la compraventa de la firma “cumplió estrictamente con las reglas tributarias existentes en Chile, y no tuvo ningún efecto en los impuestos a pagar por esa operación”.

Asimismo, el Jefe de Estado aseguró que “ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile, que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedad constituidas en el exterior, pero la existencia y participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley. Y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile”.

Por otro lado, Piñera hizo hincapié en el cumplimiento “de un mandato de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de un conflicto de interés”, a través del cual los activos financieros de la familia Piñera Morel se encuentran administrados en fideicomisos ciegos desde marzo desde 2018.