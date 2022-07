Zero Project y Fundación Déscubreme premian soluciones innovadoras para personas con discapacidad

Hasta el 3 de julio se extendió plazo para postular a Zero Project 2023, una convocatoria a participar con proyectos innovadores que buscan mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

Para el ciclo 2022-2023 las categorías del concurso serán vida independiente, participación política y TICs y las iniciativas premiadas deberán tener como objetivo abrir nuevos espacios para las personas con discapacidad, en estas materias.

Zero Project es una iniciativa de Essl Foundation que busca la construcción de un mundo sin barreras para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Con ese objetivo, da visibilidad y posibilidades de replicación a iniciativas de todo el mundo que sean inclusivas, innovadoras y replicables.

Los ganadores del Premio Zero Project 2023 podrán ser parte de conferencia internacional sobre inclusión y discapacidad más grande del mundo, que congrega a más de 600 expertos de más de 60 países. También podrían ser invitados a presentar sus iniciativas en la Conferencia que se realizará en Viena, en febrero próximo y acceder a la Red de Zero Project, que incluye a organizaciones líderes como la ONU, gobiernos, sector empresarial, organismos internacionales, fundaciones u organizaciones no gubernamentales activas en todo el mundo.

La alianza entre Zero Project y Fundación Descúbreme tiene como objetivo resaltar las distintas iniciativas o soluciones innovadoras que promueven la inclusión de las personas con discapacidad, con énfasis en América Latina y el mundo hispanoparlante.

Carola Rubia, Directora Ejecutiva de Fundación Descúbreme y embajadora de Zero Project, destacó la importancia de esta conferencia, así como el aporte de Zero Project en construir un mundo con cero barreras. “Todos los días y en diferentes lugares vemos las barreras. Esa es la razón por la que trabajamos junto a Zero Project para lograr un mundo inclusivo y accesible, para todas las personas con discapacidad en nuestra región y en el mundo entero”, declaró.

El plazo de inscripción de proyectos se extendió hasta el próximo domingo 3 de julio y las bases de postulación están detalladas en zeroproject.org/zerocall23.