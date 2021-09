¿Alergia o coronavirus? Algunos síntomas típicos de la alergia estacional se pueden confundir con los signos iniciales de Covid-19

El 19 de mayo pasado, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, su sigla en inglés), una profesora se quitó la mascarilla para leer en voz frente a un grupo de alumnos de preparatoria. La docente tenía algunos síntomas característicos del Covid, pero que sin embargo, atribuyó a una alergia.

La profesora finalmente no sólo dio positivo para Covid, sino que de paso contagió a 12 de sus alumnos.

El incidente recuerda que es habitual que muchas personas puedan confundir síntomas de coronavirus con una alergia estacional, algo que podría ocurrir en el país con el inicio de septiembre, cuando se produce un aumento de las alergias con síntomas respiratorios y sobre todo de la rinitis alérgica. Esto en tiempos pre pandemia, pero hoy con el virus Sars-CoV-2 circulando y la temida variante Delta ya presente en la transimisión comunitaria y aumentando igual que la nueva variante de interés MU, el panorama se modifica un poco.

¿La razón? Algunos síntomas típicos de la alergia estacional se pueden confundir con los signos iniciales de Covid-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, sobre todo para una persona que debuta con alergia y rinitis y para quienes no tienen mucho tiempo en su condición de alérgicos. Es por esto que el llamado de los especialistas es consultar para descartar si los síntomas se deben a Covid-19 o al polen.

Gino Fuentes, médico broncopulmonar de Clínica Bupa Santiago, explica que “producto de la vacunación, muchos síntomas han cambiado en cuanto a Covid, pudiendo hacerse imposible de diferenciar de un resfrío común (ha aumentado Rhinovirus y VRS las últimas semanas) y de rinitis alérgica.

Con nuevas variantes iniciando su circulación en el país, dice el especialista, “es fundamental detectar cualquier síntoma precozmente” y para ello, “lo único que nos ayudará es realizar rápidamente un test PCR” que descarte la presencia del virus Sars-CoV-2. “Si no hay antecedentes de rinitis o alergias estacionales, la recomendación es hacer el test rápidamente para frenar los contactos y tener una buena trazabilidad”, indica Fuentes.

Síntomas

Rolando Campillay, inmunólogo de Clínica Alemana, indica que ante una inflamación de las vías respiratorias, de causa infecciosa (virus, bacterias) o por alergia, el organismo responde generando congestión nasal, estornudos, secreción.

“Si no hay fiebre ni tos, y hay síntomas de picazón de garganta, ojos, oído, es más indicativo de alergia. El paciente también podría estar un poco decaído o falto de energía, pero sin dolor de cabeza ni dolor muscular o articular”.

Según este especialista, siempre es mejor consultar con un médico, sobre todo si los síntomas no son muchos y se pueden confundir. “Todos los años más personas se hacen alérgicas y los que ya tienen alergia, no siempre tienen los mismos síntomas en cada temporada o va cambiando su intensidad”, por lo que no siempre se presentan igual.

“Si los síntomas son de inicio agudo, abrupto, con fiebre y dolor de cabeza se pudiera orientar más hacia una infección”, detalla Campillay.

Para la doctora María Pía Zañartu, inmunóloga del Programa de Alergias de Clínica Universidad de los Andes, para quien es más difícil distinguir entre los síntomas respiratorios, si se trata de una alergia o Covid-19, es para las personas que recién se están volviendo alérgicos. “Para el paciente que debuta esta temporada es más difícil distinguir. Los síntomas en la alergia son cuatro, fundamentalmente: picazon de nariz, ojo, oído, paladar, garganta; estornudo repetitivo, congestión nasal y rinorrea. En las alergia no hay dolor de garganta, no hay dolor al tragar. Ese es el síntoma principal para poder hacer la diferencia. Tampoco hay fiebre en las alergias, salvo que el cuadro haya avanzado hacia una sinusitis y esta se haya sobreinfectado. La polinización es progresiva, por lo que los síntomas de la alergia también”, señala.

El inmunólogo de Clínica Bupa Santiago advierte que las consultas médicas están repletas de pacientes post Covid y patologías respiratorias crónicas que perdieron controles, por lo que una forma de adelantar, es hacerse el examen PCR Covid que no requiere orden médica, o también optar por telemedicina. “Una vez descartado, puede ser evaluado por broncopulmonar, un otorrinolaringólogo o inmunólogo, que darán tratamiento a su patología probablemente alérgica de base.