Se estima que el mundo está a punto de presenciar un evento estelar que probablemente se registró por primera vez en 1217; una explosión de la nova T Coronae Borealis (T CrB), también conocida como la estrella Blaze.

Se prevé que este sistema estelar, situado a 3.000 años luz de la Tierra, pronto será visible a simple vista. Esta podría ser una oportunidad de observación única en la vida, ya que el estallido de esta nova sólo ocurre cada 80 años aproximadamente.

Astrónomos anuncian explosión de una estrella los próximos días, la que podría verse a simple vista

T Coronae Borealis, o T CrB, explotó por última vez en 1946 y los astrónomos creen que volverá a hacerlo tan pronto como entre agosto y septiembre de 2024.

Eso se sabe gracias a las observaciones realizadas en 1866 y 1946, cuando el sistema estelar se iluminó varios miles de veces y se volvió visible a simple vista.

El sistema estelar, normalmente de magnitud +10 (sistema de medición que cuantifica el brillo de una estrella o cuerpo celeste observado desde la Tierra), que es demasiado tenue para verlo a simple vista, saltará a magnitud +2 durante el evento. Tendrá un brillo similar al de la Estrella Polar (Polaris).

Una estrella gigante roja y una enana blanca orbitan entre sí en esta animación de una nova.

Una vez que su brillo alcance su punto máximo, podría ser visible a simple vista durante varios días, para luego y por espacio de poco más de una semana, visible con binoculares antes de que vuelva a atenuarse, posiblemente durante otros 80 años.

Mientras los astrónomos esperan la formación de esta la nova, aprenda a distinguir la constelación Corona Boreal, o Corona del Norte, un pequeño arco semicircular cerca de Bootes y Hércules. Aquí es donde el estallido aparecerá como una “nueva” estrella brillante.

Mapa estelar donde se ubica la estrella.

Esta nova recurrente es sólo una de las cinco en nuestra galaxia. Esto sucede porque T CrB es un sistema binario con una enana blanca y una gigante roja.

Las estrellas están lo suficientemente cerca como para que, a medida que la gigante roja se vuelva inestable debido al aumento de temperatura y presión, comience a expulsar sus capas externas y la enana blanca acumule esa materia en su superficie.

La atmósfera densa y poco profunda de la enana blanca eventualmente se calienta lo suficiente como para provocar una reacción termonuclear descontrolada, lo que genera su inusual y potente brillo que podrá verse desde la Tierra.

Jonathan Blazek, profesor asistente de física en la Universidad Northeastern, dijo al sitio Phys.org, que será un momento emocionante tanto para los astrónomos como para los astrofísicos aficionados. “Técnicamente no es una estrella nueva, sólo una estrella que ahora es lo suficientemente brillante como para que la gente la vea con mayor claridad”, dijo Blazek, pero brinda la oportunidad de ver y comprender el cosmos de una manera nueva.

Según el sitio Iflscience, es posible que estas no hayan sido las primeras veces que se observa la nova. En diciembre de 1787, el reverendo Francis Wollaston observó y documentó una estrella en la posición de T Coronae Borealis, que probablemente sería la estrella en llamas que una vez más se convertiría en nova.

Es posible que también tengamos una descripción mucho más antigua de la estrella, que se remonta a la Baviera del siglo XIII.

“El evento de 1217 tiene un informe de un testigo ocular escrito por Abbott Burchard de Upsberg como una fuente puntual estelar (‘stella’) de rápido crecimiento en la Corona Boreal que ‘brilló con gran luz’, duró ‘muchos días’ y fue atribuida como “Siendo una ‘señal maravillosa’”, escribió Bradley Schaefer, profesor emérito del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Estatal de Luisiana en un artículo de 2023 publicado en el Journal for the History of Astronomy.