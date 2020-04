¿Cuántos y de qué mueren los chilenos diariamente? El impacto del coronavirus en las defunciones del país

En el año 2017, de acuerdo al Anuario de Estadísticas Vitales que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en Chile murieron 106.040 personas, es decir, unas 290 personas al día. De ellas, el 27% fue a causa de enfermedades del sistema circulatorio, otro 26% a causa de algún tipo de cáncer y poco más del 10%, debido a enfermedades respiratorias.

Dicho de otro modo, por enfermedades del sistema circulatorio, fallecieron 28.591 personas, 78 personas al día. Por tumores malignos, fallecieron 26.229 personas, 71 personas cada día. Por enfermedades del sistema respiratorio, murieron 10.861, casi 30 personas cada 24 horas.

Los meses en que más personas murieron por esta causa fueron junio, julio y agosto, con 1.458, 1.391 y 1.129 respectivamente, meses en los que más virus respiratorio circulan en el ambiente.

De acuerdo al Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal, en el año 2016, de las 104.026, 3.166 personas lo hicieron a causa de neumonía y 77 por influenza.

Hoy, a causa de la pandemia por Covid-19, ya van 133 personas fallecidas y 10.507 confirmados positivos. ¿Cómo impactarán estas pérdidas de vida a la mortalidad del país? Desde marzo, cuando se confirmó el primer caso hasta ahora, en los 49 días en los que ha estado presente el virus, han muerto 2,7 personas por día.

FOTO: REUTERS

En Estados Unidos, las muertes por coronavirus se convirtieron a comienzos de abril, en la tercera causa de muerte diaria, superando al alzhéimer y la diabetes entre otras. Hasta el 2 de abril, sumadas las muertes por Covid-19 en este país, fallecieron 5.184 personas, lo que da una media de 784 muertes diarias. Por enfermedades cardíacas fallecen 1.774 personas diarias, por cáncer 1.641, y por accidentes 466. A la fecha, esta nación ya contabiliza casi 36 mil fallecidos en 108 días.

Una semana después, Covid-19 ya se convertía en la primera causa de muerte, con una media de 1.940 personas por día. Hoy, Estados Unidos registra 42.201 fallecidos.

Nuevo registro

Declarado el virus Sars-CoV-2 como pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), instruyó que dentro del registro de mortalidad que siguen los países (CIE-10), la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus sea denominada “Enfermedad respiratoria aguda debido al nuevo coronavirus y clasificada como U07.1

Christian García, académico y médico doctorado en Salud Pública de la U. de Santiago, explica que como se trata de un enfermedad nueva, es difícil saber cómo impactará, pero no se puede negar que sí lo hará. “No sabemos como se comportará el virus y la enfermedad. Se debe considerar que la mayoría de las personas que ha fallecido, son personas con enfermedades crónicas, personas que son vulnerables también a las otras enfermedades de invierno, como la influenza y otros virus. Es difícil saber cómo impactará ahora. Tenemos que esperar a que esto pase”, dice el especialista.

Existen dos posibilidades, dice. Que exista un aumento de la mortalidad general por enfermedades respiratorias a causa de Covid-19 o bien, que baje la mortalidad por las otras enfermedades del invierno y esa baja se reemplace por los casos de personas que fallecen por coronavirus. Es decir, que las personas que fallezcan por coronavirus, sean las mismas que tenían más riesgo de morir por la circulación de los virus respiratorios que aumentan su circulación en el invierno, dice el especialista.

“Los virus influenza y coronavirus podrían competir no solo a nivel de contagio sino también en cuando a causa de muerte. Es probable que no aumente tanto la mortalidad por el virus, sino que se reemplace. Pero aún no está claro qué ocurrirá”, insiste García.

Otro aspecto que se discute es cómo el coronavirus puede afectar por ejemplo por la atención en los hospitales, a otras causas de muerte, como las muertes por infarto y fallecimientos en los domicilios de personas que tenían otras patologías y que ya se ha visto en otros países, ha aumentado, añade el académico de la U. de Santiago.