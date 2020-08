Depresión y ansiedad: El impacto psicológico en alumnos de IV medio por la pandemia

Estar en cuarto medio hoy es no tener respuestas para muchas interrogantes. Desde cómo se realizará la ceremonia de licenciatura. Qué pasará con la Prueba de Transición. Si habrá fiesta de graduación. Todo eso, “puede generar en los jóvenes que están cursando IV medio incertidumbre y provocar que se sientan ansiosos, aislados y decepcionados”, explica la psicóloga infanto-juvenil de Clínica Santa María, María Pía Castro.

“La incertidumbre, el encierro y el aislamiento social han sido causas importantes de ansiedad y depresión en los alumnos de cuarto medio. La falta de claridad sobre el futuro a corto plazo y no poder disfrutar de su último año de colegio hace que los niveles de ansiedad se eleven”, sostiene Karen Kiblisky, psicóloga infanto-juvenil de Clínica Vespucio.

Además, no poder reunirse con sus amigos, tan importante para esta etapa del desarrollo hace que incluso se gatillen depresiones. “Por eso es muy necesaria la contención de los adultos, propiciar momentos de conversación que les permitan desahogarse y también estar muy atentos a sus estados anímicos y a sus comportamientos, para buscar ayuda profesional a la brevedad de ser necesario”, dice Kiblisky.

Son cerca de 250 mil alumnos han enfrentado largos períodos de confinamiento y falta de clases presenciales, lo que ha gatillado otros trastornos, como la dificultad para conciliar o mantener el sueño.

Prueba de Transición

“La Prueba de Transición podría ser un importante factor de estrés por la sobreexigencia que tienen los alumnos o la de sus padres”, explica la psicóloga infanto-juvenil de Vidaintegra, Karina Navarro.

“Los padres deberían confiar en sus hijos. Si como padres estuvieron presentes apoyando buenos hábitos de estudio y trabajando una visión de futuro, no debería haber una exigencia en el ahora. En el caso contrario, si no se estuvo presente en su desarrollo educativo, no es este el momento de exigir. Los padres debemos apoyar, darles confianza en sí mismos. Mostrarles que la vida no es reflejo de una prueba de selección y que, en caso de que los resultados no sean los esperados, deben tomar esta prueba como una experiencia de aprendizaje para rendirla el próximo año”, argumenta.

Recomendaciones

Para que los alumnos de IV medio puedan enfrentar este período excepcional de pandemia con tranquilidad, la psicóloga de Clínica Santa María entrega algunas recomendaciones:

1. Ordena tu entorno y organiza tu día para que no pierdas la noción del tiempo.

2. Reconoce tus emociones y no las reprimas, es normal sentir ansiedad ante esta pandemia y también miedo, que es una función común y hasta saludable que alerta de los peligros y ayuda a tomar decisiones.

3. Céntrate en ti y busca formas de usar, de manera útil y entretenida, este tiempo que te llega de improviso. Eso activará tu creatividad y contribuirá en la protección de tu salud mental.

4. Identifica tu preocupación o problema en dos categorías: lo que está fuera de tu control y lo que está dentro de él. Esto te ayudará a tomar consciencia y a manejar la ansiedad del momento.

5. Realiza una lista de afirmaciones que te ayuden o motiven a pensar positivo en momentos de ansiedad o desesperación. Por ejemplo: “Puedo lograr lo que me propongo”, “No le temo a los desafíos”, “Tengo confianza en mis habilidades”.