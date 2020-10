Efecto Covid: TikTok se alza como la aplicación de mayor crecimiento en el mundo en medio de un récord global de descargas de apps

Según cifras de Sensor Tower, durante el tercer trimestre de 2020, las tiendas Play Store de Google y App Store de Apple, registraron 36,5 mil millones de descargas de aplicaciones.

Esto implica un aumento de 23,3% respecto a las 29,6 mil millones de instalaciones que tuvieron lugar durante el mismo trimestre de 2019. La cantidad de dinero que los consumidores gastaron en ambas tiendas de aplicaciones durante este trimestre llegó a US$ 29,3 mil millones, un aumento de 32% respecto al tercer trimestre del año pasado (US$ 22,2 mil millones).

Sensor Tower responsabiliza al Covid-19 por el aumento en el crecimiento de las descarga y la cantidad de dinero gastado en aplicaciones durante este trimestre. El año pasado se registró una ganancia anual menor del 24% en el crecimiento de los ingresos del tercer trimestre y un crecimiento interanual del 9% mucho menor en el número de instalaciones del tercer trimestre.

App store supera en ganancias a Android

Pero se trata de un reparto desigual. Si bien el sistema operativo Android representa el 85% del mercado mundial de teléfonos inteligentes, los usuarios de iOS tradicionalmente han gastado más que los usuarios de Android cuando se trata de compras de aplicaciones y compras dentro de la aplicación.

Desglosando la cantidad de dinero gastada en cada tienda de aplicaciones entre julio y septiembre, la App Store de Apple registró US$ 19 mil millones (31% más de los US$ 14,5 mil millones que se generaron durante el tercer trimestre de 2019), bastante más que los US$ 10,3 mil millones que los usuarios de Android gastaron en Google Play Store durante el mismo trimestre (que pese ello representó una ganancia de 33% respecto a los US$ 7,7 mil millones gastados durante el mismo trimestre del año pasado).

Respecto a las aplicaciones más descargadas, y pese a la prohibición que recae sobre ella en EE.UU. TikTok continuó siendo la que más suscriptores gana en todo el mundo. Idolatrada por los adolescentes, la app siguió su vertiginoso crecimiento, más aún durante el largo confinamiento de los jóvenes, pues les permitió canalizar su creatividad.

La aplicación de video en formato corto fue la app -sin considerar los videojuegos- más taquillera por segundo trimestre consecutivo.

El gasto de los consumidores en la aplicación aumentó 800% anual durante el tercer trimestre. La popular plataforma permite que los usuarios puedan crear videos de 15 o 60 segundos de duración que muestren sincronizaciones de labios, movimientos de baile, parodias de comedia y bromas.

TikTok lideró los ingresos de App Store y en ingresos generales durante el trimestre, pero no se ubicó entre los diez primeros de Google Play Store. La aplicación de mayor recaudación en la tienda de Google Store el último trimestre fue Google One.

Esta aplicación permite a los usuarios administrar su almacenamiento (incluido el contenido en Google Drive, fotos y videos en Google Photos, y más).

Foto: Reuters

Según la cantidad de descargas en lugar de los ingresos, TikTok obtuvo la Triple Corona durante el tercer trimestre, ya que lideró en descargas de App Store, descargas de Google Play Store y descargas generales. En esta última categoría, Facebook ocupó el segundo lugar en el número de descargas con sus otras aplicaciones también entre las diez primeras. WhatsApp e Instagram fueron cuarto y quinto respectivamente, con Messenger número ocho.

Alza de videojuegos también

La descarga de videojuegos desde la tiendas virtuales también experimentó ganancias. Los ingresos a nivel mundial aumentaron un 26,7% alcanzando los US$ 20,9 mil millones. El 59%, o US$ 12,4 mil millones del total, provino de la App Store, lo que resultó en una ganancia anual del 24% durante el trimestre. Los juegos de Google Play Store generaron un aumento del 30,8% en el año bruto a 8.500 millones de dólares.

Los principales juegos que generaron ingresos en ambas plataformas combinadas fueron Honor of Kings, PUBG Mobile, Pokemon GO, Roblox y Coin Master.

Pese a los años, Pokémon Go sigue siendo un juego popular. Al celebrar su cuarto aniversario, el título registró un aumento de ingresos del 33% año tras año durante el tercer trimestre. Los principales juegos móviles en general durante el tercer trimestre según las descargas incluyeron Among Us (que también fue el primero en la App Store y Google Play Store), Scribble Rider, Talking Tom Friends, Subway Surfers y Garena Free Fire.

Para el cuarto trimestre, que acaba de comenzar la semana pasada, Sensor Tower espera ver nuevos líderes en las tiendas de aplicaciones y espera que la pantalla de inicio personalizable de iOS 14 conduzca a algunos nuevos juegos exitosos para iPhone.