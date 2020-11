El insólito llamado de un obispo a los católicos “a no subirse al tren de las vacunas Covid” por considerar que tienen reparos éticos

Joseph Vincent Brennan

El religioso dijo que en el desarrollo de estas vacunas se han utilizado técnicas "moralmente reprochables", por lo que pidió a los fieles no utilizarlas una vez que estén listas. "No podré recibir una vacuna, hermanos y hermanas, y los animo a que no lo hagan", dijo.