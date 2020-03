¿En qué consiste la Fase 4 del coronavirus en Chile?

Tras alcanzar los 155 infectados con coronavirus en Chile, finalmente el Gobierno determinó entrar en la Fase 4 de la pandemia que en el mundo, alcanzó los 160 mil infectados en 150 países.

¿Qué significa esto? la Fase 4 se refiere a la transmisión sostenida y generalizada del virus en el país, de forma similar a como ha ocurrido en Italia, Corea del Sur y España, con un crecimiento exponencial de la enfermedad en la población.

Según explicó el asesor del Minsal para el COVID-19, Pablo Vial, cada fase tiene objetivos sanitarios. “Por ejemplo, cuando no tenemos casos, el objetivo es evitar que entren casos. Cuando tenemos casos importados, que es la segunda fase, es evitar que esos casos se transmitan a chilenos localmente”, expresó.

“Aquí, pueden ser familiares, compañeros de trabajo, etc. En la fase 3, en que ya tenemos casos importados, que lo han transmitido aquí en Chile a personas cercanas”.

“Y el indicador (de una Fase 4) es un caso que no podemos explicar quién lo transmitió. No fue un familiar que viajó al extranjero, no tuvo contacto con un caso específico, y aparece en algún lugar y no sabemos de dónde salió”, explicó.

“Ahí tenemos una transmisión en la comunidad que ya no podemos trazar de un caso índice que viajó al extranjero o un caso que conocíamos”.

En la práctica, esto implica que las autoridades de salud deben garantizar a la población el manejo oportuno de la emergencia y dar garantía de la utilización de los recursos disponibles.