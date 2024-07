Una roca llena de vetas está llamando la atención del equipo científico del rover Perseverance de la Nasa. Apodada “Cheyava Falls” por el equipo, la roca con forma de punta de flecha contiene características fascinantes que pueden tener relación con la pregunta de si Marte albergó vida microscópica en el pasado distante.

El análisis de los instrumentos a bordo del explorador indica que la roca posee cualidades que encajan con la definición de un posible indicador de vida antigua.

“Encontramos algo que nunca habíamos visto”: Nasa descubre la más prometedora prueba de vida extraterrestre en Marte

La roca presenta características químicas y estructuras que posiblemente se formaron hace miles de millones de años, cuando la zona que estaba explorando el explorador contenía agua corriente. El equipo científico está considerando otras explicaciones para las características observadas y se requerirán pasos de investigación futuros para determinar si la vida antigua es una explicación válida.

La roca —la muestra de roca número 22 del rover— fue recolectada el 21 de julio, mientras el rover exploraba el borde norte de Neretva Vallis, un antiguo valle fluvial de 400 metros de ancho que fue tallado por el agua que se precipitó hacia el cráter Jezero hace mucho tiempo.

“Diseñamos la ruta de Perseverance para asegurarnos de que llegue a zonas con potencial para obtener muestras científicas interesantes”, dijo en un comunicado Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la Nasa en Washington. “Este viaje por el lecho del río Neretva Vallis valió la pena, ya que encontramos algo que nunca habíamos visto antes, lo que les dará mucho que estudiar a nuestros científicos”.

El pasado 24 de julio el rover Perseverance descubrió "manchas de leopardo" en una roca rojiza apodada "Cheyava Falls" en el cráter Jezero. Los científicos creen que hace millones de años ahí pudo haber vida microbiana.

Múltiples escaneos de las cataratas Cheyava realizados por el instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) del rover indican que contiene compuestos orgánicos. Si bien estas moléculas basadas en carbono se consideran los componentes básicos de la vida, también pueden formarse mediante procesos no biológicos.

El rover Perseverance de la NASA utilizó su instrumento Mastcam-Z para capturar este panorama de 360 ​​grados de una región de Marte llamada “Bright Angel”, donde hace miles de millones de años fluía un antiguo río. Las “cataratas Cheyava” se descubrieron en la zona ligeramente a la derecha del centro, a unos 110 metros del rover. Crédito: NASA

“Cheyava Falls es la roca más desconcertante, compleja y potencialmente importante que Perseverance ha investigado hasta ahora”, dijo Ken Farley, científico del proyecto Perseverance de Caltech en Pasadena.

“Por un lado, tenemos nuestra primera detección convincente de material orgánico, manchas de colores distintivas que indican reacciones químicas que la vida microbiana podría usar como fuente de energía y evidencia clara de que el agua, necesaria para la vida, alguna vez pasó a través de la roca. Por otro lado, no hemos podido determinar exactamente cómo se formó la roca y en qué medida las rocas cercanas pueden haber calentado Cheyava Falls y contribuido a estas características”.

Otros detalles sobre la roca, que mide 1 metro por 0,6 metros y debe su nombre a una cascada del Gran Cañón, también han intrigado al equipo.

Como se muestra en este gráfico, los astrobiólogos catalogan una escala de siete pasos, llamada escala CoLD (Confidence of Life Detection, confianza en la detección de vida), para investigar si una muestra podría indicar vida. Crédito: Nasa

Cómo las rocas obtienen sus manchas

En su búsqueda de señales de vida microbiana antigua, la misión Perseverance se ha centrado en rocas que pueden haber sido creadas o modificadas hace mucho tiempo por la presencia de agua. Por eso, el equipo se centró en las cataratas Cheyava.

“Este es el tipo de observación clave para el cual se construyó SHERLOC: buscar materia orgánica, ya que es un componente esencial en la búsqueda de vida pasada”, dijo el investigador principal de SHERLOC, Kevin Hand, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, que administra la misión.

A lo largo de la roca se extienden grandes vetas blancas de sulfato de calcio. Entre ellas hay bandas de material cuyo color rojizo sugiere la presencia de hematita, uno de los minerales que le da a Marte su característico tono oxidado.

Cuando Perseverance examinó más de cerca estas regiones rojas, encontró docenas de manchas blanquecinas de forma irregular y tamaño milimétrico, cada una rodeada de material negro, similar a las manchas de un leopardo. El instrumento PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) de Perseverance ha determinado que estos halos negros contienen hierro y fosfato.

“Estas manchas son una gran sorpresa”, dijo David Flannery, astrobiólogo y miembro del equipo científico de Perseverance de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia.

“En la Tierra, este tipo de características en las rocas suelen estar asociadas con el registro fosilizado de microbios que viven en el subsuelo”.

Este tipo de manchas en rocas sedimentarias terrestres pueden ocurrir cuando las reacciones químicas que involucran hematita hacen que la roca pase de roja a blanca.

Esas reacciones también pueden liberar hierro y fosfato, lo que posiblemente cause la formación de halos negros. Las reacciones de este tipo pueden ser una fuente de energía para los microbios, lo que explica la asociación entre tales características y los microbios en un entorno terrestre.