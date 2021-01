¿Es buena idea tomarse vacaciones en casa?

Cuando ocurren periodos prolongados de confinamiento, como el que se vive hasta hoy a causa de la pandemia por coronavirus, se produce una fatiga pandémica como lo llaman los especialistas. Una fatiga por desgaste que presenta sintomatología que va puede ir desde cansancio, desmotivación a somnolencia, lo que además, se asocia a una carga de estrés sostenido.

A pesar del permiso de vacaciones que habilitaron las autoridades para que las tomen un descanso de lo que ha sido esta rutina que cambió drásticamente el 2020 y con la que se ha tenido que ir aprendiendo en el camino. Son muchas las personas que por diversas razones no podrán vacacionar fuera de sus ciudades o por miedo al contagio no quieren salir de sus hogares.

Solange Anuch, psicóloga clínica del Departamento de Psiquiatría de la Clínica Alemana, y Daniela San Martín, psicóloga clínica de la Universidad Diego Portales cuentan cómo diferenciar lo que necesita cada familia y/o personas para lograr tener unas vacaciones desde casa y entregan consejos para poder desconectarse de lo que fue la rutina durante el año pasado.

Estrés sostenido

Este año serán muchas las personas que se quedarán en casa durante sus vacaciones a causa de la pandemia por Covid-19, pero lo importante es que las personas sean capaces igual de darse un descanso en sus hogares debido a la fatiga pandémica y el estrés sostenido que han provocado tantos meses de confinamiento y un cambio de vida radical para una gran parte de la población.

Foto: Reuters

La psicóloga Solange Anuch, explica que lo primero que se debe comprender es que esta fatiga efectivamente es real y que a esto se le suma el estrés que ha sido causado por dos grandes causas. Primero por saber que “hay una amenaza a hay una amenaza a la vida, a la salud y al bienestar y en segundo lugar por la presencia constante de incertidumbre”

San Martin, además agrega que por esta situación es tan importante tomarse vacaciones, debido a que a pesar de que no para todos fue el mismo proceso de adaptación y que a unos les costó más que a otros, hay que desconectarse de alguna manera. Esto porque en el fondo durante el último año se perdió el espacio personal, lo que generó un malestar general.

Aunque el concepto vacaciones o lo que se hace en temporada estival depende de cada individuo y su realidad, lo más importante es aprovechar el tiempo de desconexión para analizar el cambio en los patrones del diario vivir que trajo consigo el brote de coronavirus, pero por sobre todo el agradecer, comentan las profesionales.

Ya sea que no se salga porque no se puede o sea por el miedo al contagio, es fundamental preparar el periodo de vacaciones en el hogar y así lograr recrearse y reponerse energéticamente. Pero para eso, lo primer que se debe hacer “es mantener en la mente que si queremos que una situación cambie en general lo que tiene que cambiar es nuestro enfoque ya que podemos estar o permanecer en el mismo lugar y estar experimentando una recalibración interna, y eso no depende sólo del espacio físico sino del espacio emocional que nosotros nos provocamos” explica la psicóloga de la Clínica Alemana

Vacaciones en casa

Para partir la preparación del descanso en casa, “es super importante aun estando en periodos de vacaciones se debe generar una rutina que sea flexible” y que permita dedicar tiempo a actividades que dejan de lado en tiempos de estudio y trabajo, dice Daniela. Pero en el fondo no olvidar que lo importante es que puedan realizar actividades sin fronteras de tiempo.

Acá, siete recomendaciones para descansar en casa:

1. Hay que generar nuevas tradiciones

Si se está con la familia lo ideal es hacer actividades que logren juntarlos a todos, como el hacer una comida en conjunto y que exista el deseo de ponerse al día. Además, si existe la posibilidad de vez en cuando conectarse con otros familiares para compartir la comida al mismo tiempo.

2. Ser creativos

Será fundamental sobre todo si se vive con niños, ya que los adultos pueden generar muchos mundos para que los más pequeños de la casa puedan jugar en distintos escenarios y no se sientan agobiados al no salir.

3. Poner ciertas reglas de convivencia

En una familia promedio todos tienen necesidades parecidas pero también diferentes, entonces algunos van a tener ganas de conversar, chatear hasta muy tarde, beber, o dejar las luces encendidas. Por eso, las especialistas señalan que muy bueno poner ciertas reglas para la convivencia, sobre todo después de llevar tanto tiempo juntos por la pandemia.

4. Permítase hacer cosas que siempre ha querido dar continuidad

Por ejemplo, leer, ver películas, entusiasmarse con una serie, juegos al aire libre, aprender cosas nuevas, bailar y aprender idiomas, entre muchas otras.

5. Comunicarse con personas con las cuales no se han visto

Probablemente por la pandemia no ha podido ver a algunos familiares, amigos, etc. Por eso es importante contactarse con ellos, aunque sea de manera virtual (Zoom, teléfono, chat). También es muy importante para generar momentos de distracción, que por la situación actual no se pueden realizar en persona como antes.

6. Tome sol

Es muy importante tomar sol por las mañanas. “Con la pandemia hay una deficiencia impresionante de vitamina D y que afecta directamente las energías así que si es posible salir y tomar un poco de sol, hay que hacerlo” dice San Martin.

Y por último, no olvidar la importancia de mantener una rutina de ejercicio en la vida.

7. Salga de su departamento

Si bien una gran cantidad de personas hoy en día vive en departamentos y no se cuenta con jardines o patios para realizar actividades al aire libre dentro de la misma casa, lo importante es acomodarse y ser flexibles. Si se puede salir a un patio central hacerlo con todas las precauciones sanitarias que eso implica, lo mismo es el salir a caminar, ir a la plaza más cercana o incluso ocupar la ida a las compras como un momento de distracción.

En el caso que alguien además de vivir en departamento, viva solo la idea es la misma que las anteriores, “explorara pasatiempos viejos y antiguos, hacer una rutina, retomar todas las cosas que se dejaron de lado en la pandemia, y si se puede planificar cosas con algunos amigos” explica la psicóloga de la UDP.

Al armar las rutinas, la profesional también recalca que dependerá mucho de identificar las necesidades de cada individuo e ir probando cosas distintas en este periodo estival porque si puedes lograrlo por qué no hacerlo, no se pierde nada.

Al final, el espacio de vacaciones puede ser tanto físico como simbólico, donde cada persona puede tomar en cuenta los consejos y construirse sus espacios “lo más importante es no dejar pasar el tiempo como si fuera un fin de semana extendido, sino que generar actividades, incluso estando solo, a las que hago habitualmente” finaliza Daniela.