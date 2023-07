Estos 2 ejercicios controlarán tu diabetes y bajarán tu presión según un científico chileno

¿Cómo influye el ejercicio intermitente de alta intensidad (HIIT) como comúnmente se le denomina, en enfermedades como la hipertensión y la diabetes? Ese ha sido el foco de las investigaciones del doctor en Ciencias de la Salud, Cristian Álvarez, académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de Unab que ha desarrollado este trabajo por 12 años.

Esta metodología de ejercicio tiene que ver con cómo pacientes pueden restaurar sus niveles de presión arterial y diabetes por medio de programas del ejercicio físico guiado por un especialista, y regulado en el tiempo con una dosis que incluye cierta intensidad, volumen, frecuencia, y densidad (duración de las pausas de recuperación), y en atingencia a las características de las patologías asociadas.

“Se puede normalizar la hipertensión por medio de ciertos programas de ejercicio. No con cualquiera, sino con los que son controlados, orientados y guiados con el paciente. Las personas desde hipertensión progresan al estado de prehipertensión y luego al estado de normotensión, es decir, son personas normales”, explicó Álvarez.

Las personas que padecen estas enfermedades, aseguró el académico, son la gran mayoría de quienes no realizan ejercicio con frecuencia: “Aquellas físicamente inactivas, es decir, que no realizan actividad física diaria o que no cumplen con las recomendaciones internacionales de actividad física según la OMS. Esto es al menos 150 a 300 minutos de actividad baja a moderada por semana o 75 a 150 minutos de actividad física vigorosa por semana.

Estos son los ejercicios que controlarán tu diabetes y bajarán tu presión

¿Qué tipos de ejercicios se deberían realizar para regular la diabetes y la hipertensión arterial? Particularmente ejercicio tipo HIIT (por sus siglas en inglés, High Intensity Interval Training) y ejercicio de fuerza muscular.

El HIIT es básicamente ejercicio en bicicleta pedaleando pocos segundos (30 a 60 segundos) y teniendo siempre pausas de descanso.

El ejercicio de fuerza consiste en ejercitarse con pesas y realizar ejercicios durante los mismos (30 a 60 segundos) y teniendo siempre pausas de descanso. Normalmente le llamamos ejercicio combinado o “concurrente” cuando hacemos 2 tipos de ejercicios en la misma sesión, explica Álvarez.

La efectividad de estos ejercicios para la diabetes y la hipertensión

Álvarez se interesó por este tema trabajando 8 años en un centro de salud pública, dirigiendo programas de ejercicios con estos pacientes, en la atención primaria de la salud. “Ahí descubrimos que con el suministro de cortos periodos de ejercicio de algunos segundos, pero de intensidad vigorosa, y otorgando siempre pausas de descanso posterior a cada intervalo, los pacientes no solo reducen sus niveles de glicemia y de presión arterial, sino que los beneficios son tales que se cambia el perfil clínico de hipertensión a prehipertensión y luego a presión arterial normal”, o desde diabetes a prediabetes, y una importante cantidad incluso a normoglicemia.

Diabetes

Ha desarrollado más de 200 publicaciones científicas sobre este tema, donde detalla los beneficios sobre el ejercicio HIIT , o ejercicios de fuerza también, sobre ambas patologías.

“El HIIT es amigable para este tipo de personas, ya que va intercalado siempre con descansos. Estos programas se pueden desarrollar en una sala de ejercicio guiados por un profesional del ejercicio, siguiendo un continuo monitoreo sesión por sesión de los parámetros de las personas, y van usualmente desde las 4 a las 20 semanas de duración”, detalló.

Rehabilitación con estos ejercicios

La investigación sigue su curso y trabaja actualmente con un grupo de muestra en la sede Concepción de UNAB. “En Ciencias de la Rehabilitación nos interesa justamente tratar de alcanzar el concepto de la rehabilitación y el ejercicio físico, como parte de las estrategias no farmacológicas y del movimiento humano, juega un rol fundamental en mejorar las enfermedades mal llamadas crónicas antiguamente. La sociedad chilena está estigmatizada con que estas son enfermedades para toda la vida y no es así, sino que están supeditadas a un cambio de estilo de vida, pero siguen consumiendo el no moverse diariamente, el usar auto para todo, el ingerir alimento sin gastarlo, y más bien pensar en la restricción alimentaria como única herramienta sin incluir mover la musculatura, entones vamos a seguir obteniendo los mismos resultados”, precisó.

Agregó que, contrariamente a lo que se cree, estas enfermedades no siempre son heredables.

Por eso Insistió en que se deben comprender también que es muy importante realizar actividad física regular en la semana (cumplir con las recomendaciones de AF semanal) para evitar la enfermedad. Sin embargo, cuando la diabetes o hipertensión ya se han diagnosticado, es importante guiarse por un especialista del ejercicio físico para salir de estas enfermedades transitorias.

En términos de políticas públicas “Por ejemplo, en las garantías GES se asegura una canasta de prestaciones, atenciones, medicamentos y exámenes, pero no asegura acceso universal a un programa de ejercicio físico guiado por un profesional y la posibilidad de acceder a un programa de cambio de estilo de vida en cualquier momento no está asegurada.