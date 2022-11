Expertos en RRHH aseguran que jornada laboral en Chile se reducirá a solo cuatro días

En el contexto de un mercado laboral en permanente transformación, cuyo foco está puesto en hacer frente a la recesión económica, el portal de empleos Laborum realizó una encuesta a especialistas en recursos humanos de diversas empresas tanto en Chile como a nivel latinoamericano en torno al futuro del empleo.

El work-life balance (equilibrio entre vida personal y profesional) ha sido uno de los temas que más se ha tocado desde que partió la pandemia. Acerca de la reducción de la jornada laboral en Chile, un 19% asegura que “se va a reducir a cuatro días”.

En relación a cómo imaginan este balance de vida-trabajo en nuestro país, el 44% asegura que “no se va a trabajar por horarios, sino que por objetivos”; un 19% que “van a mejorar porque se van a respetar más los horarios y el derecho a la desconexión”, y un 13% cree que va a ser cada vez más difícil por el avance de la tecnología y la dificultad para desconectarse.

El análisis también reveló que el 63% de los encuestados cree que el trabajo se llevará a cabo en formato híbrido.

En el sondeo que explora los cambios que va a experimentar el mundo laboral en los próximos años, participaron un total de 225 profesionales del sector en la región: 119 de Argentina, 35 en Ecuador, 24 de Panamá, 26 de Perú y 21 de Chile.

“Hoy estamos atravesando un punto de inflexión en el mundo laboral, por lo que es importante observar las tendencias que se están gestando, ya que estas van redefinir las condiciones del trabajo en el futuro. La modalidad híbrida que nació en plena pandemia, consolidar el equilibrio entre trabajo y vida personal y los nuevos liderazgos son algunas de las temáticas que se nos vienen como tendencia y que podrían mantener por años”, explicó Diego Tala, director de Laborum.

Radiografía en Chile

Así como la mayoría cree que la modalidad de trabajo que tomo fuerza durante la pandemia: entre oficina, hogar u otro se mantendrá; el 25% asegura que la jornada podría ser desde cualquier lugar gracias a la posibilidad de realizar las tareas cien por ciento en forma remota, mientras que el 13% apuesta por el metaverso o la virtualidad. Destaca el hecho de ningún especialista mencionó que el trabajo seguirá siendo en la oficina como antes.

Gran parte de los encuestados se muestra positivo con los cambios que se vendrán: un 60% piensa que la nueva modalidad va a generar una mejora; el 27% que las cosas no van a cambiar tanto y el 13% que va a empeorar. Junto a Argentina, Chile es uno de los países donde los profesionales son más pesimistas respecto al futuro.

En cuanto a los desafíos que se vienen, el 33% advierte que es clave que los trabajadores logren adaptarse al nuevo mundo laboral y no queden fuera del sistema. El mismo porcentaje asegura que es importante “que las personas no desarrollen sus tareas aisladas y no se pierda la sinergia del trabajo en equipo”, mientras que el 20% opta por la opción de “que las personas trabajadoras no puedan generar vínculos más humanos que excedan la relación laboral”.

¿Cuáles serán las principales ventajas del trabajo del futuro? Frente a esta pregunta, un 33% afirma que el que las personas puedan trabajar desde cualquier parte del mundo; un 27% que los trabajadores no tengan que ir físicamente a la oficina; un 20% que las condiciones laborales mejoran y un 13% que existan mejores beneficios.

Más especialización y liderazgo

Respecto de cómo será el trabajo del futuro, el 31% de los expertos en recursos humanos cree que “se va a diversificar y especializar más”; un 25% asegura que “muchos puestos van a desaparecer por la implementación de la tecnología y la automatización de tareas” además que “va a cambiar porque muchas tareas se van a automatizar y otras van a resolverse de nuevas formas”. Por último, un 19% sostiene que “se va a multiplicar y se van a demandar nuevos perfiles”.

En esta foto de 2020, un empleado coloca una bolsa de comida para llevar en un robot en No Brand Burger en Seúl, Corea del Sur. Foto: AP

¿Qué va a pasar con los trabajadores? El 63% piensa que “van a tener que adaptarse a los nuevos tiempos incorporando nuevas habilidades”, el 25% que “van a ser los protagonistas de la nueva era y que el diferencial va a estar en el talento”, mientras que el 13% piensa que “muchos van a quedar fuera del nuevo mundo”.

Con respecto a las relaciones laborales, el 75% sostiene que “van a cambiar, pero el trabajo en equipo y las nuevas formas de liderazgo van a ser la clave”, el 13% que “van a encontrar nuevas formas como en otras oportunidades donde hubo cambios” y la misma cifra concluye que “prácticamente van a desaparecer, las personas van a ser cada vez más autónomas y van a estar más aisladas”.

Sobre el rol que jugarán los profesionales de recursos humanos en el mundo laboral del futuro, la encuesta revela que el 38% “va a ser mucho más estratégico al poner el foco en lo humano y liderar la transformación digital”, un 31% que “va a ser aún más fundamental para mantener viva la cultura empresarial y los vínculos entre las personas”, mientras que el 25% destaca que habrá que “poner como centro a las personas y crear entornos saludables que posibiliten el aprendizaje continuo”.