Fact Checking 80: ¿Gobierno avisa por WhatsApp entrega de bono solidario? ¿Médico de la Clínica Alemana recomienda usar enjuague bucal para prevenir coronavirus?

Gobierno avisa por WhatsApp la entrega de un bono solidario

Un nuevo mensaje que circuló por WhatsApp tuvo que ser desmentido, esta vez por las autoridades de Gobierno.

El texto que llegaba por la aplicación de mensajería instantánea decía lo siguiente: “Ingreso Solidario, bonos por 120.000 ¡Reclama el tuyo aquí! #yomequedoencasa. ¡Haz click aquí para conseguir un bono para tu familia!. Rápido, El gobierno ya está dando un cupón de 120.000 por la crisis del Coronavirus, entra aquí”.

En enlace en cuestión llevaba a un sitio fraudulento que busca robar los datos personales de quienes ingresen, algo que advirtió el Gobierno a través de su Plan de Acción Coronavirus Covid-19, mediante una imagen que difundió en sus redes sociales.

Este formato de estafa ha sido una constante en el último tiempo.

Paciente con coronavirus atacó a funcionarios y escapó de hospital en La Serena

Este hecho es verídico. Fue confirmado por el propio recinto de salud donde ocurrió, el Hospital San Juan de Dios de La Serena.

Lo primero que se supo, fue del escape de un paciente diagnosticado con coronavirus. Luego, según declaración pública del mismo recinto hospitalario, “el Hospital de La Serena confirma la existencia de un paciente que se escapó desde el interior del recinto asistencial. Se trata de una persona de sexo masculino, de 47 años (Covid-19 positivo), que presentaba una patología de base”.

En primera instancia el paciente fue encontrado y llevado de vuelta al establecimiento por el SAMU. Este fue reingresado por el equipo de salud a un box respiratorio, y mientras se le realizaba la desinfección según protocolo, abandonó nuevamente el edificio.

Un grupo de funcionarios salió en su búsqueda y al encontrarlo, fueron atacados por el paciente. Si bien el individuo se descompensó en primera instancia, finalmente logró darse a la fuga y actualmente es buscado por fuerzas policiales.

Los trabajadores involucrados fueron ingresados a la Unidad de Emergencia del recinto, para iniciar los protocolos correspondientes debido al riesgo de exposición.

Médico de la Clínica Alemana recomienda usar Listerine para prevenir coronavirus

En los últimos días ha circulado por WhatsApp una serie de recomendaciones sanitarias emitidas supuestamente por el Dr. Patricio Avendaño, cardiólogo de la Universidad de Chile y de Clínica Alemana. Sin embargo, la información fue desmentida por la clínica.

El mensaje indicaba recomendaciones para prevenir el contagio. “El virus no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína. Como no es un organismo vivo, no se mata, se desintegra solo. Cualquier jabón o detergente elimina una capa fina de grasa que tiene el virus y agrega que el calor también combate el virus, por lo que hay que utilizar agua a más de 25 grados celsius".

El mensaje también añadía que para destruir el virus “también sirve el alcohol, mezclas de cloro con agua, luz ultravioleta y Listerine, entre otros".

Sin embargo, junto con desmentir la veracidad de este mensaje, la Clínica Alemana emitió un comunicado para aclarar el uso del nombre de la institución para viralizar este tipo de información. “Debido a la gran cantidad de mensajes falsos y fake news que circulan tanto por WhatsApp, como por Twitter y otras redes sociales, queremos aclarar que cuando comunicamos algo lo hacemos a través de nuestros canales oficiales (web, mailing y redes sociales institucionales). En estos momentos es muy importante que todos colaboremos en no distribuir información o noticias falsas que llaman al pánico”, señaló la Clínica Alemana en su comunicado.