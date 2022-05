Fact Checking: ¿Vacuna Covid-19 es la culpable de brote de hepatitis infantil? ¿New York Times reveló que las personas no vacunadas tienen tasas más bajas de infección y hospitalización?

Vacuna Covid-19 es la culpable de brote de hepatitis infantil en Reino Unido

A raíz del aumento de hepatitis aguda de origen desconocido en niños, comenzó a circular en Telegram un artículo periodístico titulado: “Un estudio de Pfizer sugiere que la vacuna Covid-19 es la culpable del gran aumento de la hepatitis entre los niños”.

Esto es falso. Según la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés), ninguno de los niños con esta enfermedad se había vacunado.

El estudio en cuestión fue realizado en células de cáncer de hígado en condiciones de laboratorio y sus resultados no pueden extrapolarse a células de organismos vivos, según señalaron sus propios autores.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior Enfermería Universidad de Las Américas, señala que no existe y no hay ninguna relación que la evidencia científica pueda respaldar o describir sobre la hepatitis infantil y las vacunas. “Esta nueva enfermedad es muy reciente aún, se está estudiando su origen que todavía es desconocido con menos de 200 casos a nivel mundial, con un rango de edad desde el primer año de vida hasta los 16, en donde aproximadamente el 10% de los casos han necesitado trasplante hepático”.

Incluso, “los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos decretaron esta enfermedad como red de alerta de salud, por la envergadura que ha tenido. Sin embargo, ha sido la misma Organización Mundial de la Salud que ha negado la posible unión de estos dos eventos (vacunación y hepatitis)”, añade Arteaga.

La vacuna Pfizer, señalada ampliamente en redes sociales, “no representa ningún riesgo, y no tiene toxicidad hepática”, establece la académica de Universidad de las Américas.

New York Times reveló que las personas no vacunadas tienen tasas más bajas de infección y hospitalización

En redes sociales se compartió una imagen que asegura que el New York Times admitió que las personas no vacunadas tienen “tasas más bajas de infección y hospitalización” de Covid-19 que las personas vacunadas. La imagen se obtuvo del sitio web The National Pulse, donde se asegura esto en relación a personas que contrajeron previamente el virus.

Si bien es cierto que el New York Times informó que un estudio constató que la infección previa por Covid-19 entregó más protección que la vacunación sola contra la variante Delta, la publicación distorsiona los hechos, y omite que el mismo medio asegura que esto no aplica para todas las variantes y que la vacunación sigue siendo la mejor estrategia, ya que la infección conlleva muchos riesgos.

Arteaga confirma que es falso. “Esto surgió a partir de un recorte de una publicación de un estudio de los CDC en Estados Unidos, el que omitió partes de la publicación completa”.

Recalco la importancia de vacunarse y estar al día con las dosis de refuerzo. “Es 12 veces más probable ingresar a la UCI y morir, cuando uno no está vacunado versus cuando uno cuenta con las vacunas respectivas”, explica Arteaga.