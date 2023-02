Hasta 20 avistamientos mensuales: la historia de los objetos voladores no identificados en Chile cumple 55 años

Después de los Objetos Voladores No Identificados derribados en la frontera de Canadá y Estados Unidos, la Casa Blanca señaló que no había indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre después de que se derribara una serie de objetos no identificados sobre el espacio aéreo norteamericano durante este mes.

“Sé que ha habido preguntas e inquietudes sobre esto, pero no hay indicios de extraterrestres o de actividad extraterrestre con estos derribos recientes”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. La negativa de la Casa Blanca marca un giro sobre la posición del gobierno de Estados Unidos. El domingo, un general de la Fuerza Aérea dijo que todavía no descartaría la actividad extraterrestre ni ninguna otra explicación.

Los comentarios del general se produjeron durante una sesión informativa del Pentágono el domingo después de que un avión de combate F-16 de Estados Unidos derribó un objeto de forma octogonal sobre el lago Huron en la frontera con Canadá. Fue el tercer derribo de un objeto no identificado luego de que se derribara un globo de procedencia china el 4 de febrero frente a las costas de Carolina del Sur que había puesto a las defensas aéreas del país en alerta máxima.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el globo estaba siendo utilizado para labores de vigilancia. El origen de los artefactos han sido objeto de intenso interés y especulación en Estados Unidos. Poco menos de la mitad de los estadounidenses cree que existen ovnis y que éstos han visitado la Tierra, según una encuesta IPSOS de 2020.

Foto: Reuters.

Numerosos funcionarios de la Casa Blanca descartaron el lunes la posibilidad de que los objetos fueran extraterrestres. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, durante una rueda de prensa manifestó que “no creo que el pueblo estadounidense deba preocuparse por los extraterrestres con respecto a estos objetos, punto”.

Los incidentes se producen cuando el Pentágono ha emprendido un nuevo impulso en los últimos años para investigar los avistamientos militares de ovnis, rebautizados en la jerga oficial del gobierno como “fenómenos aéreos no identificados” o UAP. El esfuerzo del gobierno para investigar objetos anómalos no identificados, ya sea que estén en el espacio, en el cielo o incluso bajo el agua, ha dado lugar a cientos de informes documentados que están siendo examinados, dijeron altos mandos militares.

Un informe del gobierno de Estados Unidos, con fecha de junio del 2021, no descartó un posible origen extraterrestre para 144 “fenómenos aéreos no identificados”. Ese reporte marcó un punto de inflexión después de que los militares pasaron décadas desviando, desacreditando y pasando por alto las observaciones de objetos voladores no identificados y de “platillos voladores” que datan de la década de 1940.

El Informe de inteligencia de EE.UU. dice que el Pentágono ha recibido 350 nuevos informes de ovnis. Según la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Defensa ha recibido 366 nuevos informes de ovnis desde marzo de 2021. Sin embargo, aproximadamente la mitad de estos avistamientos parecen ser globos o drones.

Según un informe no clasificado se dijo que 26 casos eran aviones no tripulados similares a drones y otros 163 se atribuyeron a globos o “entidades con forma de globo”. Seis de los otros informes se atribuyeron a aves, escombros o fenómenos meteorológicos. Sin embargo, el informe también establece que la mitad de estos nuevos casos siguen sin explicación y “parecen haber demostrado características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales, y requieren un análisis más detallado”.

Ovnis en Chile

En nuestro país, cada mes son reportados entre 10 y 20 avistamientos de OVNI en distintas zonas del territorio nacional. Los Fenómenos Aéreos Anómalos se reportaban oficialmente en Chile desde 1968 en dependencias de lo que era la antigua Oficina Meteorológica de Chile, ubicada en el Complejo Aeronáutico Quinta Normal, en Santiago.

Quien inició la recopilación de los primeros reportes fue el entonces Director de esa Oficina, Sergio Bravo Flores, quien lideró la Comisión Chilena para Estudios de Fenómenos Espaciales No Identificados, fundada con el apoyo de la Sociedad Científica de Chile.

El análisis de ovnis cesó luego del retiro de Bravo, hasta que nuevamente se creó el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos (CEFAA), el 3 de octubre de 1997. En la práctica, la oficina y el trabajo durante los primeros años de funcionamiento del CEFAA fueron llevados por el controlador de tránsito aéreo, Gustavo Rodríguez.

El 18 de octubre de 2021, el CEFAA dejó de depender del Departamento Secretaría General de la DGAC y pasó a depender del Departamento Comunicacional del mismo organismo, con el nombre de Sección de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos (SEFAA).

La mayoría de las veces se concluye que los avistamientos investigados por la SEFAA corresponden a pasos de satélites, aviones, fenómenos meteorológicos o el paso de aves o insectos. Incluso, en algunas ocasiones se ha podido comprobar que objetos vistos en el cielo corresponde a una mancha en el lente que fotografió el suceso.

La SEFAA concluyó que el posible avistamiento en la imagen corresponde al vuelo de un insecto.

La SEFAA tiene a disposición de pilotos y ciudadanos un formulario digital de reporte de casos, una herramienta única en su género en Latinoamérica. Esto ha permitido ahorrar tiempo precioso a las tripulaciones y a las personas que desean encontrar una explicación a los fenómenos que consideran extraños y que relacionan con fenómenos desconocidos u objetos voladores no identificados.

En promedio, la SEFAA recibe un caso diario para ser analizado. Cada uno de ellos es analizado y se entregan a la comunidad las respectivas conclusiones. El informe incluye múltiples técnicas aeroespaciales para determinar el origen del objeto avistado. Su exdirector, Patricio Abusleme, escribió el libro “OVNIs en Chile Crónicas sobre encuentros reales con objetos voladores no identificados y sus eventuales tripulantes”. Allí repasa cuáles han sido los principales avistamientos sobre nuestro país: desde ovnis en la Antártida, pasando por “cilindros voladores” en Isla Robert, hasta un vuelo de instrucción interrumpido por un ovni en Cerro Moreno.