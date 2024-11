La próxima película biográfica bíblica de Netflix, Mary, ha sido atacada en las redes sociales porque el personaje principal y su esposo Joseph son interpretados por actores israelíes.

Las críticas se basan en el argumento de que María y José, y su hijo Jesús, un hombre judío nacido en Belén, eran, de hecho, palestinos. Algunos críticos del reparto de Netflix están preocupados por lo inapropiado que resulta que actores israelíes interpreten personajes históricos que ellos creen que son palestinos, mientras que palestinos contemporáneos están siendo asesinados por bombas israelíes.

¿Jesús era Palestino?

El cineasta DJ Caruso explicó que la elección de actores israelíes fue una decisión deliberada: “Para nosotros era importante que Mary, junto con la mayor parte de nuestro elenco principal, fuera seleccionada de Israel para garantizar la autenticidad”.

Entonces, ¿Jesús y sus padres eran palestinos?

Belén es actualmente una ciudad situada en Cisjordania, en los Territorios Palestinos, ocupada por Israel, a unos diez kilómetros al sur de Jerusalén. Así que la respuesta breve es: sí, Jesús era palestino, al menos según la geopolítica moderna.

Pero también se podría argumentar que no lo fue, porque, como hombre judío, nació en una época en que Palestina no existía como entidad política.

Paula Fredriksen, historiadora del cristianismo antiguo, planteó este punto en marzo. En el Washington Post, calificó las afirmaciones de que Jesús era palestino como “un acto de apropiación cultural y política”.

Algunos han criticado la elección de los actores israelíes Ido Tako (como Joseph) y Noa Cohen (como Mary) para la serie de Netflix Mary. Christopher Raphael/Netflix

Un hombre judío de Belén

Según el Nuevo Testamento, Jesús nació en algún momento entre el 4 y el 6 a. C. durante el reinado de Herodes el Grande, en Belén. Belén se encontraba en una zona que los romanos conocían entonces como Judea, la tierra de Judá, ocupada entonces por el pueblo judío (los judíos).

El historiador romano Tácito fue el primero en mencionar la existencia de Jesús como judío, fuera del Nuevo Testamento, en sus Anales (115-120 d.C.).

Tácito contó a sus lectores que el emperador Nerón había culpado a los cristianos del incendio que destruyó Roma en el año 64 d. C., y escribió que los cristianos habían sido bautizados con el nombre de Jesús “Christus”, ejecutado por Poncio Pilato cuando era gobernador de “Judea, la primera fuente del mal”.

Según el Antiguo Testamento, las doce tribus de Israel conquistaron Canaán (que luego se conocería como Palestina, luego Judea, luego Palestina y luego Israel) alrededor del año 1200 a. C. La tribu de Judá se estableció en la región al sur de Jerusalén.

Esto hizo que Jesús fuera judío (en hebreo, yehudi), de donde se deriva la palabra inglesa “judío”. Como judío, Jesús era parte de la tradición religiosa judía, que se centraba en el templo de Jerusalén, conocido como el segundo templo.

Palestina tiene una larga historia

Sin embargo, el nombre “Palestina” para esa región también tiene una larga historia. Apareció por primera vez en el siglo V a. C., en los escritos del historiador griego Heródoto.

Escribió sobre un “distrito de Siria, llamado Palaistinê”, entre Egipto y Fenicia, una antigua región que corresponde al Líbano moderno, con partes adyacentes de la Siria moderna e Israel. Por lo tanto, la tierra (o parte de ella) fue llamada “Palestina” por los griegos antes de que los romanos la llamaran “Judea”.

El momento clave en la creación de Palestina fue poco después de una rebelión judía contra el dominio romano en Judea, entre 132 y 135 d. C., conocida como la revuelta de Bar Kokhba. Los judíos fueron asesinados, desplazados o esclavizados. No regresarían a Palestina en grandes cantidades hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el estado judío de Israel.

El emperador Adriano cambió el nombre de la provincia romana de “Judea” a “Siria Palestina” alrededor del año 138 d. C. Este cambio de nombre eliminó el carácter judío de la región, lo que implicaba que era más siria y griega que judía.

Podríamos decir que desde ese momento Jesús fue palestino.

El emperador Adriano cambió "Judea" por "Siria Palestina".

Su identidad étnica como judío y su afiliación religiosa a la religión de los judíos seguían siendo las mismas, pero su identidad geográfica había cambiado: el judío se había convertido en palestino.

En aquel entonces, esto importaba poco. Después de todo, Palestina era sólo otro nombre para Judea.

Politizando “Palestina” e “Israel”

Tras la caída del Imperio Romano, las fronteras de Palestina eran vagas e inciertas. “Palestina” no hacía referencia a ninguna identidad política específica, por lo que no era necesaria una determinación geográfica precisa.

Los cruzados preferían “Tierra Santa” o “el Reino de Jerusalén”. Las fronteras de Palestina permanecieron indefinidas después de que se convirtiera en parte del Imperio Otomano en 1516, hasta que el fin de la Primera Guerra Mundial puso fin a la soberanía otomana en la región.

Jerusalén fue capturada por las fuerzas británicas y aliadas en diciembre de 1917. En octubre de 1918, el área restante estaba ocupada por los británicos, que administrarían Palestina hasta una fecha final obligatoria de 1948. En mayo de 1948, después de que aproximadamente 750.000 personas que vivían en el 77,8% de la tierra en la entonces Palestina fueron desplazadas , se declaró el moderno estado de Israel.

Los fieles cristianos rezan en la gruta situada bajo la Basílica de la Natividad, que tradicionalmente se considera el lugar de nacimiento de Jesús, el día de Navidad en la ciudad de Belén, en Cisjordania.

La identidad geográfica de Palestina resurgió como un elemento crucial. Palestina se convertiría en un espacio geográfico limitado y determinado, definido en función de la creación del nuevo Estado de Israel.

Este nuevo Estado se basó en su identidad judía original, pero con su nuevo nombre creó una nueva concepción de sí mismo. Un nuevo tipo de judío, un “israelí”, había llegado al lugar antes conocido como Judea.

Los nuevos judíos “israelíes” se establecieron contra los habitantes anteriores, los “palestinos”. Limitaron a los palestinos a un espacio en la Franja de Gaza y Cisjordania, en lo que los israelíes todavía consideraban la Tierra Prometida que les había dado Dios, según la Biblia.

Por su parte, los árabes de Palestina comenzaron a utilizar el término “palestino” para afirmar el concepto nacionalista del pueblo palestino y su derecho a un Estado independiente.

Una humanidad común

Cuando Judea y Palestina ocupaban más o menos el mismo espacio geográfico, Jesús podía ser tanto judío como palestino. En aquel entonces, eso no importaba.

Pero en un Medio Oriente moderno dividido según líneas binarias (entre judíos y árabes, judíos israelíes y musulmanes o cristianos palestinos), parece que ya no puede ser ambas cosas.

Sólo Dios sabe qué pensaría Jesús de todo esto, pero saber que Jesús es palestino y judío debería hacernos cuestionar la verdad y el valor de esas distinciones binarias.

Después de todo, judíos, musulmanes y cristianos creen que todos venimos de una pareja original de humanos: Adán y Eva.

Esa historia nos lleva a un reconocimiento de la humanidad común, más allá de las divisiones arbitrarias e impermanentes de personas y lugares creadas por los cambios y los azares de la historia.

Philip C. Almond, profesor emérito de Historia del Pensamiento Religioso, Universidad de Queensland