La contaminación del aire pondría en riesgo la fertilidad

Un estudio publicado en Environment International de 18.000 parejas en China descubrió que aquellos que vivían con niveles moderadamente más altos de contaminación atmosférica que otras regiones del mundo tenían un 20% más de riesgo de infertilidad.

Esta es una de las primeras investigaciones centradas en los factores ambientales y los posibles desenlaces que podría generar en la población mundial.

Otros trabajos académicos han mostrado cómo la contaminación puede ser un agente clave en complicaciones como partos prematuros, bajo peso al nacer hasta la inflamación de todo el cuerpo.

Una investigación en Estados Unidos mostró que la exposición a partículas tóxicas causó un descenso en la cantidad de óvulos maduros en los ovarios de más de 600 mujeres.

“Numerosos estudios han señalado que la contaminación del aire está asociada con muchos eventos adversos del embarazo”, afirmó Qin Li, doctor del Centro de Medicina Reproductiva del hospital de la Universidad de Pekín en China y líder de la investigación sobre infertilidad, advirtiendo que quienes están pensando en ser padres deberían preocuparse por la contaminación del aire presente en los lugares que viven.

Polución atmosférica: la silenciosa amenaza a la reproducción

Los autores del documento mencionaron dentro de sus conclusiones que “el 30% de las parejas infértiles, su esterilidad era inexplicable”, siendo la contaminación, la “pieza faltante” para aclarar ese “misterio”.

Estudios anteriores han producido resultados mixtos ya que han excluido dentro del grupo analizado a las parejas infértiles. Li indicó que al reclutar dentro de la investigación a población general sin distinción, los hallazgos encontrados pueden ser “más generalizables”, según el experto.

Los investigadores tuvieron en cuenta otros factores, como la edad, peso, ingresos, tabaquismo, consumo de alcohol y los niveles de ejercicio.

Al comparar los grupos que estuvieron más y menos expuestos a contaminación, encontraron que la proporción de mujeres que no quedan embarazadas después de 12 meses de intentarlo aumentó del 15% al 26%.

Tom Clemens, profesor interdisciplinario de Salud y Medioambiente de la Universidad de Edimburgo en Reino Unido sostuvo que los niveles de polución en China son relativamente altos. No obstante, también se ha informado los mismos efectos nocivos en la reproducción en países con niveles de contaminación mucho más bajos. “Es evidente que la mala calidad del aire afecta al sistema reproductivo en general “, señaló Clemens.

Mireille Toledano, epidemióloga del Imperial College de Londres afirmó que si bien una nueva investigación sobre el tema era muy bienvenida ya que no existen muchos estudios previos al respecto, hacían falta más análisis para asegurar el vínculo entre contaminación atmosférica e infertilidad en zonas donde su concentración es menor ya que otros factores también pueden jugar un papel dentro de la problemática.

Clemens añade que las personas pueden tomar acción al respecto para reducir su exposición a agentes nocivos para su salud reproductiva. No obstante, al final estos esfuerzos no lograrán resultados sustancialmente importantes ya que son “los gobiernos los que deben actuar. El énfasis debe estar en los legisladores, no en las personas”, advierte el académico.