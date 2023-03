La primera “no científica” a cargo: Aisén Etcheverry es nombrada nueva ministra de Ciencia

Durante la tarde de este viernes se informó la salida de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Silvia Díaz. En su reemplazo, asumirá la cartera Aisén Etcheverry, quien hasta ahora se desempeñaba como directora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, organismo autónomo que asesora a la Presidencia de la República en estas materias. Además, Etcheverry fue la última directora de Conicyt, para luego estar a cargo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

La ahora exministra Díaz, quien llevaba seis meses en el cargo, estuvo a cargo de la jefatura ministerial desde septiembre pasado, cuando reemplazo a Flavio Salazar (PC).

Aisén Etcheverry, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Etcheverry estuvo a cargo desde 2021 en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID (ex Conicyt). Allí, se encargó de administrar una serie de instrumentos dedicados a promover el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y el emprendimiento de base científica-tecnológica, que antes estaban alojados en el la Corfo, un cambio que forma parte del fortalecimiento de la nueva institucionalidad impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).

La abogada, de 42 años, master of law de la U. de San Francisco, lleva un nombre poco común, Aisén Etcheverry. “Me lo han preguntado toda la vida y siempre doy distintas explicaciones inventadas por mí. No había preguntado antes. Es mi nombre, existe nomás. Pensé que me contaría una gran historia, pero solo me dijo que era el nombre más bonito que se le ocurrió y punto”, expresó en una entrevista previa con La Tercera.

Etcheverry se hizo cargo de Conicyt, un organismo que por más de 50 años rigió los destinos científicos del país, pero que con la creación del ministerio pasó a llamarse Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, una transfusión compleja: los funcionarios, solo una semana antes de su arribo, paralizaron el organismo por dos días.

Si bien se dice que Etcheverry es cercana a Revolución Democrática, la ahora ministra aclaró a La Tercera que “nunca he militado en un partido político”. “El espacio desde donde yo contribuyo al gobierno es otro. Trabajé en todos los gobiernos y puedo decir que hay matices, posiciones, pero no hay visiones contrapuestas, es un espacio transversal. Trabajé con Eduardo Bitrán, con José Ramón Valente, ahora con el ministro Couve y la subsecretaria Torrealba, y en todos esos casos hemos construido agendas y políticas públicas que han permanecido en el tiempo”, asegura.

Ahora, Etcheverry se convierte en la cuarta ministra en ocupar la cartera de Ciencia. Además, será la segunda mujer en llegar al cargo y la primera “no científica” en estar a la cabeza del Ministerio de CTCI.