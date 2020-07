La reservada reunión de Enrique Paris con científicos que firmaron carta advirtiendo de 70 mil muertos en el país si no se endurecen medidas

Ayer el ministro de Salud, Enrique Paris, se reunió de forma virtual con los investigadores y expertos miembros de “Los 40 de la Carta”, quienes expusieron importantes datos sobre la pandemia en Chile y realizaron propuestas urgentes para cortar la cadena de contagios en el país y salvar vidas. En un trágico escenario donde las cifras de personas fallecidas ascienden a 6.384, informadas por el Ministerio de Salud, y a 10.159 muertes confirmadas y sospechosas, según el Informe de Defunciones por Covid-19 del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), publicado el domingo 5 de julio.

La reunión se concretó luego de que el pasado 30 de mayo el grupo envió una carta al Presidente de la República, Sebastián Piñera, con propuestas para evitar una catástrofe en Chile. Sin obtener respuesta del Mandatario, nuevamente el pasado 20 de junio volvieron a enviar otra carta con la proyección de 70 mil personas fallecidas durante la pandemia, considerando un 0,6% de letalidad en el 60% de la población por inmunidad de rebaño.

En la cita expusieron Ricardo Baeza Yates, Ph.D. en Ciencia de la Computación de Northeastern University y la Dra. Muriel Ramírez Santana, médico y epidemióloga de la Universidad Católica del Norte, sobre la proyección de contagiados reales, el subreporte de casos activos, la realidad en Región Metropolitana y regiones, la trazabilidad, la tasa de letalidad, entre otros aspectos.

Esto con el objetivo de aportar con conocimiento e información, basados en la evidencia científica, para contribuir a la mejorar la estrategia actual y la toma de decisiones de la autoridad sanitaria.

Uno de los puntos que recalcó Baeza Yates fue la letalidad. “No se debe usar la tasa de letalidad, porque no significa nada y desinforma, pues no morirán el 2% de las personas que enfermen. La tasa de letalidad se estima entre el 0,6 y el 1%”. También señaló que “es preocupante la tasa de test por millón de habitantes en regiones, ya que es menor a la de la Región Metropolitana, aunque viven en ellas el 60% de la población nacional”. Por último hizo énfasis en la necesidad de que el Ministerio de Salud entregue más microdatos anónimos para entender de mejor forma la pandemia y el porcentaje de positividad por comunas, que hasta ahora se desconoce.

Endurecer medidas: científicos piden mejorar cuarentenas

Por su parte, la Dra. Muriel Ramírez señaló que la estrategia debe mejorarse para cortar la cadena de contagios. “Para eso además de testear, trazar y aislar los casos, es urgente poner el foco social en la estrategia sanitaria para que las cuarentenas sean efectivas, además de mejorar la comunicación de riesgo. La ayuda económica y social disminuyen la movilidad. Pensando que este enfoque preventivo nos va a permitir estar preparados para futuros brotes”. También explicó que “debido a la desigualdad que hay en Chile, las medidas deben tener foco en las personas desde lo integral y territorial, con mirada de género e inclusiva a diversos sectores como los inmigrantes, los NNA y los adultos mayores”.

Las propuestas socio-sanitarias incluyen: aumentar la capacidad de testeo en regiones, mejorar la logística del transporte de muestras y la entrega de resultados de los test PCR en todo el país; incorporar tecnología y uso de indicadores para la trazabilidad para hacer el seguimiento de los casos de forma efectiva a cargo de la APS; agilizar el acceso a las residencias sanitarias que actualmente demora cerca de cuatro días la admisión, junto con la facilidad de la entrega de licencias médicas para casos probables en espera de resultados; adelantarse con cuarentenas preventivas en regiones y cordones sanitarios, para aquellos lugares que aún no tienen casos y fallecimientos; y lanzar una campaña comunicacional potente basada en el autocuidado.

Después de las presentaciones el ministro Enrique Paris expuso sobre la estrategia que está llevando a cabo para contener la pandemia en el país y señaló que “yo creo que se hizo muy bien la primera etapa de testeo. Tenemos 59.916 exámenes por millón de habitantes en Chile, no es una cifra baja. Pero también coincido que en regiones como O´Higgins y Coquimbo la tasa de test por millón de habitantes es mucho más baja. Y eso nos oculta información y no nos permite detectar a pacientes activos. Y eso me preocupa. Acá se requiere una coordinación nacional, hemos fallado en eso”.

El ministro Enrique Paris durante la reunión de ayer.

Sobre los casos activos el ministro afirmó que “nosotros decimos que tenemos entre 25 mil y 30 mil casos activos, y probablemente son muchos más. Y por eso la estrategia ahora va en hacer muchos más tests. Y sobre los fallecidos, nosotros creemos que van a aumentar. Las regiones están peor que en Santiago, por ejemplo Arica, Atacama, Los Lagos y Antofagasta que tienen tasas de incidencia mucho más altas que el resto del país e incluso de la Región Metropolitana”.

Durante la conversación la autoridad sanitaria hizo una pregunta a los expertos: ¿Cómo cortar la cadena de contagios? “La dimensión social tiene mucho que ver y la evaluación y la comunicación del riesgo. Pero nos ha costado mucho. Hemos fallado en el mensaje que hemos lanzado a la comunidad, pero estamos ahora preparando ese contenido”, dijo. También recalcó que el apoyo económico en la pandemia es crucial porque la salud se basa en los determinantes sociales, recordando que cuando él aún no era Ministro de Salud propuso cuarentenas totales cerradas.

El ministro reconoció que hay una “mísera leve mejoría y no estoy de acuerdo con que liberemos rápidamente alguna zona del país, ya sea Santiago o regiones”.

Finalmente citó al grupo “Los 40 de la Carta” a una segunda reunión y los invitó a exponer en la Mesa Social Covid-9.