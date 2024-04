El aumento de las tarifas de los asientos de las aerolíneas y las restricciones de la clase económica básica han convertido esa simple pregunta en un campo minado potencial en los aviones y las redes sociales. Los pasajeros que preguntan son etiquetados como tacaños. ¿Los que dicen que no? Personas desconsideradas.

Los asistentes de vuelo a menudo tienen que mediar mientras otros pasajeros se retuercen en sus asientos. Es un lugar más donde todos parecemos estar peleando entre nosotros por problemas a menudo menores.

Apenas pasa un mes sin que un drama sobre el cambio de asiento se vuelva viral. Un tuit de X la semana pasada obtuvo 6,6 millones de visitas y tantos comentarios y preguntas que el autor publicó un diagrama detallado de la solicitud de intercambio de asiento antes de silenciar el hilo.

Incluso hay un vídeo de TikTok de una ex azafata que califica sus posibilidades de éxito. ¿Quiere cambiar un asiento del pasillo o de la ventana por el mismo tipo de asiento pero más cercano? 99,9% de probabilidad. ¿Un asiento central por tu pasillo o ventana? 10% a 15% de probabilidad, como máximo.

Las cuatro palabras que más molestan en un vuelo: ¿me cambiarías tu asiento?

Mitra Amirzadeh, azafata de Orlando y representante sindical de una importante aerolínea que cobra por la asignación anticipada de asientos, dice que las solicitudes de intercambio de asientos ocurren en ocho de sus 10 turnos al mes. Cada vez más, dice, provienen de parejas que no se sientan juntas. (En los últimos años, las aerolíneas han adoptado políticas de asientos más adaptadas a las familias tras la presión del gobierno).

Amirzadeh dice que ha llegado al punto en que rara vez interviene porque no cree que los pasajeros que pagaron por un asiento en particular deban verse obligados a cambiar simplemente para que otros puedan sentarse juntos.

“La próxima vez que sienta que se enoja o se frustra por no conseguir el asiento que desea”, dice, “debe recordar que no pagó para elegir su asiento. De lo contrario, no estarías ahí”.

Anne Oldmixon, una bibliotecaria jubilada de una escuela secundaria, dice que prácticamente la obligaron a cambiarse de asiento en un vuelo de Boston a Florida en enero para que dos amigos pudieran sentarse juntos. No fue un mal cambio (del asiento del medio a una ventana), pero encontró desagradable el tono del pasajero.

“Se paró en el pasillo y me dijo: ‘Tu elección es el asiento junto a la ventana’”, dice.

Oldmixon dice que es una buena persona y no quería estar en medio de la conversación de dos amigos, así que se cambió.

Pero no fue suficiente. Le pidieron que bajara la persiana de la ventana. Ella se negó.

“Me estaban mirando mal”, dice.

Un niño sentado solo

Lizzie O’Leary tuvo que esforzarse para convencer a alguien de que intercambiara asientos para que su marido y su hijo de 3 años pudieran sentarse juntos en un vuelo de Delta Air Lines desde Savannah, Georgia, a Nueva York este mes. El pasajero inicial al que pidieron que cambiara los asientos del pasillo de primera clase se negó. (O’Leary compró su boleto por separado y estaba en clase económica).

O’Leary dice que Delta no pudo solucionar el problema antes de abordar, por lo que le dijeron que le pidiera a alguien que se cambiara. No pensó que fuera una gran petición (el pasajero solo retrocedía una fila para un vuelo de 90 minutos) y no podía imaginar a alguien que quisiera ver Bluey con el hijo de un extraño. Ella dice que ha cambiado asientos para otras familias.

Imagen referencial. Foto: Reuters

Encontraron a alguien más para cambiar. Y O’Leary aprendió una rápida lección sobre la división en torno al cambio de asiento, incluso cuando no es culpa del viajero que hace la pregunta. Después de desahogarse con X sobre el incidente, otros padres la colmaron de simpatía, pero también le preguntaron una y otra vez por qué otra persona debería resolver su problema y le insultaron.

“Creo que los aviones, especialmente ahora, sacan a relucir nuestras psicosis más profundas”, dice O’Leary, quien presenta un podcast de tecnología en Slate.

Delta la llamó para disculparse por la confusión. El portavoz de Delta, Morgan Durrant, dice que casos como el de O’Leary son raros. “Esta nunca es la experiencia que queremos que tengan las familias que vuelan, y hacemos un seguimiento de cada caso reportado como este con nuestra gente como un momento de entrenamiento”, dijo.

La azafata Amirzadeh dice que media en las solicitudes de intercambio de asientos sólo cuando hay un niño involucrado. Ella dice que se ha vuelto buena en “leer la cabina” en busca de voluntarios, pero cuando eso no funciona, lleva las cosas a un nivel superior.

“Ya he dicho antes: ‘Está bien, ¿vas a cuidar al niño?’”, dice. “Entonces querrás sus bocadillos y sus libros para colorear, porque los necesitarán”.

Nick Leighton aborda cuestiones espinosas de modales y etiqueta como ésta en “¿Fue usted criado por lobos?”, el popular podcast que copresenta.

Nick Leighton.

Él ve un caso claro cuando se trata de pedirle a otro pasajero que cambie de lugar. “No tienes ninguna obligación de ceder el asiento que pagaste. Punto final”, dice.

Leighton dice que está bien pedirle a otro pasajero que se mueva si a) la solicitud es genuina y razonable y b) está bien si dice que no, incluso sin una razón. Pero no es una negociación.

El podcast recientemente comenzó a pedir a los oyentes que enviaran “informes de etiqueta sobre delitos”. Viajeros estresados han llegado en masa.

“La ansiedad no lleva a tener buenos modales”, dice Leighton. “Todos estamos cansados y de mal humor”.