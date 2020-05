Limpiar las mascarillas de forma segura

El director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica de la UC (CITUC), Juan Carlos Ríos, explica que a las mascarillas quirúrgicas no se les debe rociar con alguno de esos productos porque al humedecerlas o aplicarles algún tipo de solución pierden su eficiencia.

Respecto de las mascarillas de tela, María Neira, ingeniera textil y directora del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad en Textiles Cuero y Calzado (Lictex) de la Usach, recomienda lavar las mascarillas con agua y jabón. “Es más fácil e higiénico hacerlo de forma inmediata: llegas de la calle, te sacas la mascarilla y la lavas tal como te lavas las manos. Así no contaminas otras superficies de la casa al dejarlas en cualquier parte”, explica.

Hay que tener presente, acota Ríos, que las mascarillas de tela no tienen la misma efectividad que las quirúrgicas. Sin embargo, de usarse, lavarlas con jabón es lo más eficiente y seguro. “Los jabones están desarrollados con ingredientes hipoalergénicos que no dañan la piel”, dice. Agrega que los productos desinfectantes, aplicados a estas mascarillas, pueden generar una irritación de la cara, que es una zona muy sensible.