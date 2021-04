Luna rosada: cómo ver la primera superluna de este año

Poco después de las 18 horas, Chile comenzará a ser testigo privilegiado de un nuevo evento astronómico. En Santiago, mirando hacia el este, a la cordillera de los Andes, se podrá disfrutar de la llamada superluna Rosada.

Este fenómeno sucede en abril, y se produce en todo el planeta, y ocurre cuando la luna llena coincide con su máxima aproximación con la Tierra, llamado perigeo.

Este evento astronómico, que se prolongará durante toda la noche, es el inicio de una serie de sucesos espaciales que ocurrirán durante el año, según informa el portal web de la Nasa.

Francisca Contreras, divulgadora del Departamento de Astronomía FCFM de la Universidad de Chile, explica que una superluna se produce cuando se dan dos condiciones. “Una es que nuestro satélite natural, la luna, se encuentre en su distancia mínima a nuestro planeta Tierra, y también que se encuentre en fase llena, es decir, si tenemos una luna llena en su distancia mínima con la Tierra, tendremos una superluna”.

Rodrigo Herrera, astrónomo de la Universidad de Concepción, señala que el acercamiento que veremos hoy entre la luna y la Tierra, “produce que la primera se vea más brillante y grande, lo que ocurre en abril”.

Durante la noche de ayer el fenómeno ya fue visible, pero en un 96,6% de superficie iluminada. Hoy será de un 100% (11.30 pm), mañana un 99,6%, mientras que el miércoles vuelve a 96%.

¿Por qué se le llama luna rosada? Se le conoce así, “debido al florecimiento del phlox musgoso en Estados Unidos, que es una flor rosa que destaca en la llegada de la primavera en el hemisferio norte. Las distintas lunas del año se nombran con diferentes motivos relacionados al entorno natural para diferenciarlas, aunque la mayoría de ellas llevan nombres orientadas al hemisferio norte”, añade Contreras.

Foto: Reuters

La Luna se ubica a una distancia de 384.400 kms. habitualmente. “Esta noche, la Luna estará entre 351 y 355 mil kilómetros. Esto permitirá que podamos ver una Luna hasta un 7% más grande y un 15% más brillante”, establece Contreras, licenciada en ciencia, mención astronomía de la U. de Chile.

Herrera añade que mañana (martes) en la madrugada se encontrará a 357.378 kms.

Si bien la Luna hace una órbita en promedio de 384.400 kilómetros de distancia de nosotros, esta órbita no es perfectamente circular, es más bien elíptica. “Es por eso que en algunos momentos, tendremos la Luna más cerca, y en otros, más lejos”, dice Contreras.

El fenómeno ocurre todos los años, ya que corresponde al ciclo lunar de abril, “pero no todos los años coincide la luna llena de abril con una superluna. El año pasado tuvimos superluna rosada, pero el año que viene (2022), no será así, debido a que no coincide el año solar con el año lunar”, añade la divulgadora de la U. de Chile.

Herrera añade que “a diferencia de los eclipses, este un evento que ocurre todos los años, ya que involucra un fenómeno común como es una Luna llena en un punto cercano de su órbita en torno a la Tierra”.

Revisa en este video cómo se vio el fenómeno en Sydney, Australia.