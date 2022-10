Más de tres mil becarios afectados por la pandemia podrán pedir extensión de becas para completar doctorados

Como una forma de evitar el aumento de los contagios y también de muertes, sobre todo al inicio de la pandemia de Covid-19, en todo el mundo se tomaron medidas restrictivas para las personas.

Estas medidas afectaron también a las y los investigadores que durante este período realizaban su doctorado en universidades nacionales y extranjeras y que se vieron imposibilitados de asistir presencialmente a ellas, no pudieron concretar sus estudios de campo o con personas, no pudieron acceder a realizar experimentos porque los laboratorios/bioterios estaban cerrados, o porque no tenían acceso a sus planteles para el uso de oficinas y/o bibliotecas, museos, salas de archivos, salas de ensayo, etc.

Tras un trabajo colaborativo entre organizaciones de investigadoras e investigadores, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), se logró una solución para los más de tres mil investigadoras e investigadoras de Becas Chile y Becas Nacionales que vieron interrumpido su trabajo a causa de la pandemia.

Los decretos que permiten la extensión de estas becas hasta seis meses ya fueron firmados por el Presidente de la República, Gabriel Boric, y hoy están en su última etapa de tramitación.

“Como ministra y como ministerio, estamos profundamente comprometidos con los investigadores porque sabemos que son el pilar fundamental en la generación de conocimiento y que en conjunto avanzaremos hacia un modelo de desarrollo que nos permita tener un mejor país para todos y todas. Sabemos que aún existen muchos casos pendientes, por lo que mediante un trabajo colaborativo entre el MinCiencia y ANID hemos podido, sin focalización, ni selección arbitraria o discriminación alguna, disponer de los recursos necesarios”, señaló la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Silvia Díaz.

El Ministerio de Ciencia, ANID y representantes de organizaciones de becarios afectados por la pandemia celebraron la posibilidad extender hasta en seis meses sus estudios. Foto: Ministerio de Ciencia.

La subsecretaria Carolina Gainza, destacó que “uno de los objetivos estratégicos más importantes de este Ministerio es fortalecer la investigación chilena en las diversas áreas del conocimiento, lo cual necesariamente implica cuidar a las y los investigadores en formación. No podemos abandonarlos y es nuestro deber velar porque su investigación constituya un aporte al bienestar de las personas”. “Hemos trabajado con organizaciones de becarios e investigadores afectados durante la pandemia, un trabajo colaborativo en el que primó el diálogo”, insistió.

Para la Directora Nacional (S) de ANID, Alejandra Pizarro, “el trabajo realizado junto a becarias y becarios ha permitido entregar una solución a las problemáticas derivadas de la Pandemia” que beneficiará a 3.106 becarias y becarios que en medio de la situación sanitaria a nivel mundial pudieron ver afectados sus planes de estudios en estos últimos años. “Este llamado entrega la posibilidad de extensión de becas por un plazo máximo de 6 meses, adicionales, lo que significará entregar un apoyo de más de $30 mil millones entre el 2022 y el 2025 para que puedan concluir sus investigaciones y programas de posgrado interrumpidos”, agregó.

Solicitud y requisitos

Los convenios firmados por becarias y becarios para la realización de sus doctorados tienen una fecha de inicio y de término. Lo que harán las normas transitorias es modificar los criterios que regulan estas becas y modificar la fecha de término y extenderla hasta un máximo de seis meses.

Una vez publicada la resolución, ANID realizará un llamado para recibir las solicitudes de extensión de los becarios de doctorados que se han visto afectados.

Para acceder a este beneficio, las y los beneficiarios deben cumplir con dos requisitos principales: ser beneficiario de una beca de doctorado Becas Chile o Becas Nacionales “que haya finalizado o finalice entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024 y que su beca haya tenido vigencia durante todo o parte del período de pandemia por COVID-19, declarada por la autoridad competente del país de destino (en el caso de Becas Chile) y haya tenido vigencia durante todo o parte del período de alerta sanitaria decretada por la autoridad sanitaria por el acaecimiento de la pandemia de COVID-19 y o por las medidas de confinamiento (Becas Nacionales).

Además, deben contar con el respaldo por escrito de la directora o director del programa de doctorado o de la profesora o profesor guía o tutor de la Tesis Doctoral en el que se señale claramente la necesidad de extensión.