Médicos piden no dar besos y no saludar con la mano: los cambios culturales que podría traer el coronavirus

Este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó como pandemia el brote mundial de Covid-19, debido al gran incremento de casos en el mundo y en Chile ya se registran 33 casos de coronavirus.

Esta situación ha provocado que parte de la población se alarme, provocando que mascarillas y alcohol gel sean los productos más demandados en estos momentos. Pero según expertos las medidas tienen que ir más allá de saber que lo importante es sólo lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, lo que debe pasar es que se provoque un cambio de hábito en la población y que tomen esta epidemia mucho más en serio.

En abril de 1991 llegó a Chile el primer caso de cólera, una epidemia que afectó a Latino América entre 1991-1993. El caso del país fue muy interesante, ya que logró detener la expansión de manera muy rápida y sólo registró un deceso. Según el libro El cólera: historia, prevención y control (L. Mata, 1992) esto se logró gracias a una intensa campaña de prevención que consiguió la cooperación de toda la población.

El programa de educación masiva difundida por medios de comunicación, panfletos y carteles recomendaba algunas medidas para la emergencia como: lavar y desinfectar vigorosamente todos los vegetales, los que deben comerse cocinados; lavarse las manos antes de preparar los alimentos y antes de comerlos, y hervir agua de fuentes dudosas e inseguras. Hábitos que hoy son normales, pero que en su momento ayudaron a combatir el contagio de una enfermedad.

Por lo mismo es que los especialistas invitan a que la población se debe informar mejor y crear una cultura de prevención.

Rodrigo Blamey, infectólogo Clínica Las Condes, dice que desde un punto de vista epidemológico “es muy importante que se hayan implementado esas estrategias de prevención [que hay ahora], y que toda la población sea consciente y ayude a implementar este tipo de medidas”.

Roberto Olivares, jefe de Infectología de Clínica Dávila, enfatiza en que hay que estar mucho más alerta para eventualmente avanzar a otras estrategias más agresivas como las que tomó Italia, aunque la idea no es generarlas tan tarde como lo hizo aquel país.

El ministro de Salud Jaime Mañalich, este miércoles recalcó a la ciudadanía que “en el momento de saludarse y despedirse, ojalá lo hagan con una reverencia, un gesto de la cabeza y no lo hagan con saludo de manos y besos porque sabemos que eso puede significar una permanencia más prolongada del virus”.

Cambio de hábitos

Antes que todo, el jefe de Infectología de Clínica Dávila, enfatiza en que “este contagio hay que tomárselo bastante más en serio de lo que la gente está asumiendo”.

Mauricio Palma Jara, director de carrera de Kinesiología IPCHILE e investigador principal del estudio Estado del Arte: ¿Qué sabemos del coronavirus (Covid-19), conocido como la neumonía de Wuhan?, agrega que algo que le hace falta a la población es que se empodere y tome un rol protagónico, ya que aún hay un par de semanas para que cada persona convierta en hábitos acciones como evitar tocarse la cara con las manos antes de higienizarlas y limpiar las superficies de mayor uso público, de esta manera se estará en mejores condiciones de enfrentar la temporada de invierno.

Otra de las medidas que hay que seguir adoptando y que se ha repetido de manera incansable es el lavado frecuente de manos con agua y jabón o soluciones de alcohol gel ( de al menos 30 segundos).

No obstante, Olivares también añade que aunque puede provocar incomodidad, “hay que dejar de saludarse de mano o beso y/o andar de la mano y así te evitar nuevos contagios”.

Algo importante de entender según los últimos estudios, recomendaciones nacionales e internacionales, es que hay que evitar a personas con síntomas respiratorios, no compartir artículos personales y evitar lugares de grandes aglomeraciones.

Si una persona se encuentra con síntomas respiratorios como tos, entregarle una mascarilla para que las gotitas respiratorias queden atrapadas y no se expulsen hacia el exterior, contaminando a otras personas u objetos que podrían ser tocados por otros, dice el investigador y kinesiólogo.

Quien agrega que, “si usted está saludable, no debe usar mascarillas, recuerde que el virus puede entrar por los ojos si los toca con las manos contaminadas, y al toser o estornudar cubrirse con un pañuelo desechable, si no se dispone use el codo”.

Expertos asimismo recomiendan que si una persona presenta síntomas respiratorios, realizar un auto aislamiento. Si es un niño el que presenta síntomas, es mejor no enviarlo al colegio y solicitar atención médica para ambos casos.

En tanto, se deberían instalar dispositivos de alcohol gel en lugares de acceso público y realizar acciones educativas en empresas para dar a conocer las medidas de prevención al igual que en colegios y universidades.

¿Medidas suficientes?

Palma dice que desde el punto de vista de lo que están haciendo otros países se puede evidenciar “que las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud han sido más precavidas que las medidas adoptadas por Italia, es más, la declaración jurada que se ha realizado en los aeropuertos, permite tener cierto datos para realizar seguimientos de personas que podrían ingresar al país en un estado asintomático”.

Recordando que los casos exportados a Latinoamérica son pacientes que provenían de Italia y no de China.

A pesar de ello, las medidas implementadas son de salud pública, pero según los expertos hay que comenzar a poner énfasis en las medidas individuales, que deberían comenzar a tomar un rol protagónico para ayudara disminuir la propagación del virus.

La idea es que todas estas medidas de protección ayuden a retardar lo más posible la llegada del peak epidémico y más importante, salvaguarda y evitar así la saturación del sistema, explica Blamey. Por lo tanto, es clave mantener bien informada a la población, para poder “generar una especia de cultura cívica, porque si la población no toma consciencia no funcionarán las medidas de protección” añade Olivares.

Medidas en cuarentena

Una de las dudas de estar en cuarentena es, qué hacer si la persona contagiada vive con más gente. El Dr. Rodrigo Blamey, explica que si se toman las medidas general de cuarentena entregadas por la OMS, no debería infectarse otro miembro de la familia o persona que viva con el paciente.

Lo importante es que el sospechoso o infectado pueda permanecer en su casa, idealmente en una habitación donde pueda estar solo y si debe compartir el espació que sea en camas separadas.

Y en el caso de interactuar con más personas usar las mascarillas, lavarse las manos y mantenerse a más de un metro de distancia.

La Organización además recomienda que se debe “limitar el número de cuidadores. (...). No se debe permitir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado por completo y no presente signos o síntomas”

Además dice que “en la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las superficies de uso cotidiano con las que exista contacto frecuente”.