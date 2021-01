Ocho cosas que no deberías hacer en vacaciones

A pesar de las diferentes fases del Plan Paso a Paso en las que se encuentran las ciudades y comunas del país, muchas personas saldrán de vacaciones durante esta temporada estival 2021. Ignacio Silva, Infectólogo y académico de la Dirección de Postgrados de la Facultad de Medicina de la U. de Santiago, entrega varios consejos a considerar si vas a salir de tu lugar de residencia para disminuir la posibilidad de contagiarte de coronavirus.

“Tienen que considerar que el virus está presente en todo el país y sobre todo las personas que salen de la Región Metropolitana donde se ha visto una menor circulación viral se están trasladando a una región donde probablemente hay mayor circulación del virus, entonces tienen que ser extremadamente precavidos al momento de realizar actividades fuera del ambiente seguro donde se trasladen” dice el experto.

Además, agrega que ojalá las vacaciones se realicen junto al núcleo familiar con el que han compartido durante los últimos meses para no exponerse de más. Recordando en todo momento que lo más importante en no olvidar las medidas de prevención básica como las mascarillas, lavado de manos, alcohol gel y mantener siempre la distancia física.

“Lo más importante es que el permiso de vacaciones no significa que el virus también lo hace. El virus está fuera de toda la RM y por lo tanto hay que actuar en consecuencia y cuidarse en todo momento” recuerda Silva.

1.- No se exponga dos semanas antes de partir sus vacaciones

Lo ideal, dice Ignacio Silva, es realizar una especie de cuarentena de unas dos semanas antes de partir de vacaciones. De esa forma se podría disminuir el riesgo de contagiarte y así, pasar las vacaciones enfermo o exponiendo a las personas con las que viajaste.

Como el especialista sabe que es difícil mantener una cuarentena tan estricta, si señala importante es “tener claro con quien me estoy juntando los días previos y ojalá tener actividades con las mismas personas con las que me voy de vacaciones”.

2.- No sacarse más de 15 minutos la mascarilla al comer o beber

Lo ideal es no llevar comida a lugares públicos, porque al comer sin mascarilla hay mayor riesgo de contagio y de contagiar a otros. En general el mayor riesgo de contagio se ha visto luego de 15 minutos de exposición, por lo que uno podría ojalá comer y realizar todas las actividades relacionadas a la comida en menos de 15 minutos.

“Pero la recomendación formal es que ojalá no se coma en los lugares públicos, puede ser alguna colación o algo que sea rápido de comer en donde yo me pueda sacar la mascarilla, comer algo rápido y ponérmela nuevamente, pero idealmente que eso no ocurra a menos que, insisto, esto sea solo con mi núcleo familiar o mi núcleo de vacaciones”, dice Silva.

3.- No fume en lugares públicos

“Fumar hace daño con o sin Covid-19, pero las personas que fuman tienen más opciones de contagiarse ya que se sacan la mascarilla y soplan el humo del cigarro, lo que hace que puedan desplazarse las gotitas a mayor distancia y además, es un hábito social en el cual se fuma con otras personas que igual se sacan las mascarillas, por lo tanto, es un riesgo de contagio, así que la recomendación es no fumar en lugares públicos aunque sean al aire libre y si son cerrado menos” señala el experto.

4.- No olvide ventilar ambientes y lavar todo

Al momento de planificar el viaje, lo más importante es llevar varias mascarillas de repuesto, alcohol gel y privilegiar siempre las actividades en espacios abiertos. Además, es muy importante que el lugar de destino se ventile muy bien, y con respecto a los utensilios de comida, sábanas o cobertores, o lo que se vaya a utilizar diariamente se lave muy bien y si no es posible esa opción, lo ideal sería llevarlos desde nuestras casas.

5.- No bote las mascarillas en basureros públicos

Cuando se deban desechar mascarillas, ojalá botarlas todas en un mismo lugar. Lo ideal es llevar una bolsa o algún contenedor para botar las mascarillas del grupo familiar y luego al llegar a la casa, desecharlas a la basura bien cerradas. Lo más importante es no dejarlas sueltas, ya que se pueden volar o ensuciar.

“Así que si yo me la saco para bañarme o comer deben quedar guardadas en un recipiente cerrado que se pueda abrir después y volver a utilizar y después desecharlas todas juntas y eliminarlas definitivamente en el hogar y ojalá no en los basureros públicos que muchas veces se pueden sobrepasar en su capacidad y pueden contaminar el ambiente” dice el Infectólogo de la U. de Santiago.

6. No se bañe con mascarilla

“Si vas a nadar, no uses mascarilla, no debes hacerlo”, recomendó Eric Sachinwalla, director médico de Control de Prevención de Infecciones del Centro Médico Einstein de Filadelfia. El experto señaló además, que cuando te secas y necesitas ir al baño, tendrás que volver a ponerte las mascarilla, y puede ser la misma que se utilizó antes de entrar al agua, sólo si sigue en buenas condiciones.

No se debe ocupar mascarilla cuando se ingresa al agua, porque “las mascarillas pierden sus propiedades cuando se mojan, así que no es una buena idea ir al mar con mascarilla. La mascarilla hay que sacársela para entrar al agua y procurar entrar al agua cuando no haya personas o se pueda mantener la distancia física” dice Ignacio Silva.

7.- No te saques la mascarilla a menos que estés 100% rodeada de tu núcleo familiar

Si se encuentra en un lugar público con más personas alrededor que no sean del núcleo familiar/cercano con el que viajó debe que usar mascarilla en todo momento. “Es importante aun cuando se mantenga la distancia física porque si en algún momento yo estornudo, toso, hablo muy fuerte, canto o grito, eso hace que las gotitas se desplacen a más de un metro y pueden llegar hacia otras personas o yo recibir gotitas de otras personas que estén pasando por ahí. Por lo que la mascarilla se tiene que usar en todo momento, sin importar si estoy al aire libre o no, a menos que esté solo o con mi núcleo familiar” explica el académico.

8.- No deje de limpiarse en aeropuertos o terminales de buses

Esto debido a que son lugares donde más nos exponemos a tocar lugares por los que ya han pasado muchas personas. Silva recalca que siempre debes “viajar con un alcohol gel para hacer higiene de manos después de tocar un pasamano, entregar un documento a otra persona o pasar controles de seguridad, hacer siempre higiene de mano con alcohol gel y nunca sacarme la mascarilla”.