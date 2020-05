¿Cuánto dura el coronavirus en las distintas superficies de tu casa?

El Sars-CoV-2 puede transmitirse fácilmente de persona a persona a través de las gotas respiratorias que se producen al hablar, toser, estornudar. Sin embargo, también es posible contraer el virus si tocamos un objeto o superficie contaminada y luego tocamos nuestra boca, nariz u ojos.

Al ser un virus del que diariamente se descubre más, existen en curso varias investigaciones sobre cuánto dura el virus en algunas superficies. Se han publicado dos estudios sobre este tema, uno del New England Journal of Medicine que aplicó una cantidad estándar de virus en aerosol a diferentes superficies, y otro de The Lancet, que ubicó una gota que contenía una cantidad establecida de virus sobre una superficie.

En ambos, las superficies donde se aplicó el virus se incubaron a temperatura ambiente. Se recolectaron muestras a diferentes intervalos de tiempo, que luego se usaron para calcular la cantidad de virus viable. Por ello es importante considerar que aunque el Sars-CoV-2 puede detectarse en estas superficies durante un período de tiempo determinado, aún se desconoce la viabilidad del virus debido a condiciones ambientales y de otro tipo.

Es importante considerar que la temperatura y la humedad afectan al coronavirus. Puede sobrevivir durante un tiempo más corto a temperaturas y niveles de humedad más altos. Por ejemplo, en los estudios se incubó a 4°C y se inactivó a 70°C.