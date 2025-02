Si bien no existe un documento oficial ni una fecha exacta del hito, el primer e-mail en Chile cumplió este 2025 cuatro décadas (40 años).

José Miguel Piquer, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile desde 1986, Premio Nacional de Telecomunicaciones 2015 y uno de los gestores de esta innovadora iniciativa, revela a Qué Pasa los detalles de la hazaña tecnológica.

“Para qué queremos mail si tenemos fax”: el primer correo electrónico en Chile cumple 40 años

Piquer señala que había un grupo de académicos jóvenes que venían llegando de sus postgrados afuera y habían visto como se usaba el mail en los departamentos de computación de sus universidades. “Aprovechando que teníamos computadores recién llegados con el sistema operativo Unix, donados por la empresa NCR, se motivaron con la idea de probar conectarlos en Chile”.

Esto bajo la supervisión de Patricio Poblete de la Universidad de Chile y los académicos Edgardo Krell y Sergio Mujica de la Universidad de Santiago. “Yo era un estudiante tesista aún, y me motivaba mucho la idea de hacer que un computador conversara con otro, algo que no había visto antes...”, recuerda.

Sistema operativo Unix.

“Lo que más recuerdo es la emoción del desafío: yo nunca había visto algo así funcionando, y no sabíamos si las líneas telefónicas chilenas iban a responder bien”, añade.

Piquer sostiene que sentía que era algo importante para las universidades, “pero nunca pensé que iba a revolucionar toda la sociedad. Lo que veíamos como más relevante era conectarnos en forma eficiente con el mundo, era una época de aislamiento total y sin información externa”.

El académico reconoce que jamás imaginó lo que sería el correo electrónico e Internet como lo es hoy en día.

“Siempre vi a la red como un experimento científico, como algo que podía impactar mucho a la investigación mundial, pero no pensé que iba a afectar a la sociedad completa. Hoy todavía me impresiona que todo el mundo tenga un e-mail y sepa utilizarlo”, señala.

¿Qué importancia tiene el e-mail hoy? “Es interesante cómo se ha posicionado. Cuando comenzamos a difundirlo en los noventa, nos decían para qué queremos mail si tenemos fax. Hoy, uno podría decir para qué queremos mail si tenemos WhatsApp”, sostiene.

Sin embargo, “sigue usándose mucho, se ha transformado en la vía formal de comunicarse en el trabajo, un poco cómo eran las cartas antes de Internet. Nunca pensé que iba a durar tanto como herramienta de comunicaciones, supuse que íbamos a encontrar algo mucho mejor en el tiempo”, recalca.

El primer correo electrónico en Chile y la primera página web

Piquer también fue responsable de inscribir el dominio “.cl” en 1987; estableció la primera conexión a internet en 1992, y creó, junto a un grupo de alumnos, el primer sitio web hecho en Chile, en 1993.

El primer computador del país llegó a Valparaíso en 1961. Era un IBM-1401 con un procesador de 4 K de memoria, lo que le permitía procesar un documento equivalente a solo cuatro mil caracteres y una demora de hasta 12 horas en procesos complejos. El equipo fue arrendado por la Aduana de Valparaíso a cambio de US$ 2.500.

José Miguel Piquer (de barba), junto al exrector Jaime Lavados y al decano Mauricio Sarrazín, en 1993.

Casi 30 años después, en 1989, el inglés Tim Berners-Lee, con la ayuda del belga Robert Cailliau, comenzaron a trabajar lo que revolucionaría el mundo. Se trataba de la World Wide Web (www) rebautizada como web, que fue presentada "para vincular y acceder a información de diversos tipos, como una red en la que el usuario puede navegar a voluntad". Finalmente, publicaron el proyecto el 6 de agosto de 1991.

En Chile, pese a la distancia geográfica y tecnológica de esa época, en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, desde fines de los 80 ya trabajaban en programación, dominios y redes, y fueron los creadores, en 1993, de la primera página web del país: www.dcc.uchile.cl.

Piquer cuenta que a fines de los 80 internet aún no era tema en el país. “Era algo impensado. Solo mandábamos correos electrónicos, cuando los computadores funcionaban a través de los teléfonos. Pese a la precariedad, ya era increíble mandarse un paper por correo y que otra persona pudiera modificarlo y mandarlo de vuelta. Era algo maravilloso, la vida en esa época eran cartas o fax. Todo a nivel universitario aún, no lo conocía nadie”.

Piquer dice que en esos años a nadie le interesaba la computación. "Cuando entré a la universidad éramos seis compañeros, era muy raro estudiar computación, era una tecnología muy rara, lo lógico era civil, algo vinculado a la construcción. En esa época todo era lejos de los computadores, era en hojas de papel, un mundo muy distinto al actual. Igual así, casi sin ver un computador de verdad, me fascinó. La programación me enamoró. Había un computador en la facultad, que era el segundo computador en Chile, más o menos. Ocupaba un piso entero, con cintas magnéticas, discos duros", recuerda.

Conexión oficial a internet en 1992

Este pionero sitio surgió en un curso de pregrado, liderado por Piquer. Uno de sus alumnos fue el que lo motivó a dar comienzo a una era que recién comenzaba. En ese minuto no existían más de 400 sitios web en todo el mundo.

“Tras conectarnos oficialmente a internet en 1992, hicimos la primera página un año después, todo era muy incipiente aún. En 93 dicté un curso, una especie de taller. Le dije a mis alumnos que propusieran proyectos que estuvieran vinculados a sistemas y administración de servidores”, señala.

“Uno de ellos, José Flores, llegó con el tema de la página web. La idea era replicar lo que se había hecho en Estados Unidos. La web en esa época se veía como un espacio de cada país, la idea de él era hacer la web de Chile, permitir que la gente llegara a Chile por internet, que supiera qué había acá, eran los objetivos. Pasaron seis años, desde la creación del dominio .cl, y fue porque la tecnología no existía. Fuimos pioneros y muy rápido, lo hicimos casi al mismo tiempo que Canadá, por ejemplo”, recuerda.

Piquer señala que en un comienzo fue escéptico. "José Flores me mostró Mosaic, que fue el primer navegador, como lo es hoy Chrome. Luego vimos un sitio web afuera y no me impresionó para nada. En primera instancia, sentí que esto no aportaba en nada al desarrollo tecnológico. ¿Quién iba a querer estás páginas con imágenes y gráficos? Era un montón de cosas que ya sabíamos hacer, pero por separado. Esto lo integraba todo".

El académico de la Universidad de Chile jamás imaginó un fenómeno como el que ocurrió con internet. “Esto es sorprendente, ninguno de los que participamos inicialmente en estos procesos estábamos ni cerca de imaginarlo. A nosotros nos sorprende igual que a las personas comunes y corrientes. Es impresionante que todo esto haya ocurrido en solo 25 años, a veces me cuesta transmitirlo a mis alumnos porque son muy jóvenes, les parece una eternidad”.

“Evalúo de manera positiva la llegada de internet, pero lo que va a cambiar en los próximos 25 años es aún más dramático. Mi mensaje es que en 25 años más, ninguno de nosotros estará trabajando y viviendo de la misma forma que lo hace hoy. Recién estamos en el inicio de este gran cambio”, agrega.