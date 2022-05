Poliamor, Tinder, pornografía, pansexualidad: cómo ha cambiado el amor en época de Millennials y Generación Z

“Ese amor es todo lo que hay”, escribió Emily Dickinson,

Es todo lo que sabemos del Amor;

Es suficiente, el flete debe ser proporcionado a la ranura.

¿Lo que sabemos del amor todavía se aplica a las relaciones de los jóvenes de hoy, particularmente entre los Millennials y la Generación Z, cuyas asociaciones y comportamientos de citas están trazando nuevos territorios?

Citas en línea, conexiones, mayor acceso a la pornografía. Movimientos de castidad. Parejas románticas a través de (o independientemente de) las orientaciones de género. El poliamor y la creencia todavía prevalente en la monogamia. Todo es parte del paisaje moderno. Muchas relaciones comprometidas se tensan y se rompen bajo la carga de cumplir las esperanzas y los sueños de lo que imaginamos que es amor.

¿Las relaciones íntimas y de noviazgo de las últimas generaciones están aprovechando más lo que tradicionalmente entendemos como amor, o están creando algo diferente, algo nuevo?

Investigando el amor

Estas preguntas se exploran en el libro Heartland: ¿Cuál es el futuro del amor moderno? por la Dra. Jennifer Pinkerton, escritora, fotógrafa, productora, académica y miembro de la Generación X radicada en Darwin, Australia.

Jennifer Pinkerton.

Basándose en una extensa investigación sobre más de 100 “paisajes del corazón” de jóvenes australianos, desde hermanas aborígenes transgénero en las Islas Tiwi hasta católicos conservadores que viven en Sydney, los hallazgos de Pinkerton abren nuevos caminos en un paisaje antiguo.

El complejo mundo moderno de las citas en Heartland revela una falta de reglas, algo que trae consigo tanto la pérdida como la liberación.

Por supuesto, la pasión y el dolor esenciales del amor permanecen sin cambios a lo largo de milenios. Y algunos aspectos de la sexualidad que parecen nuevos siempre han existido, aunque con diferentes etiquetas o niveles de aceptación social.

“Yo deseo. Anhelo”, escribió el poeta griego antiguo Safo, cuyo nombre ahora está inmortalizado en la descripción de las relaciones solo femeninas. El famoso soneto de Shakespeare que comienza “¿Te compararé con un día de verano?” fue escrito a otro hombre.

Pinkerton muestra que el “quién” no es lo que complica el amor hoy en día. Las actitudes de los Millennials y Gen Z son inclusivas hasta el punto de quedar perplejos en cuanto a por qué se armó un alboroto (y durante tanto tiempo) sobre quién puede amar a quién.

Es el por qué, cómo, qué, cuándo y dónde lo que actualmente dificulta las citas y las relaciones, particularmente después de la pandemia, a pesar de la facilidad del acceso rápido a Internet para socios potenciales.

Foto: AFP

También hay montones (y montones) de etiquetas. Van más allá de LGBTQ+. Está sistagirl (una persona transgénero aborigen. Vainilla (nombre que reciben las conductas sexuales que caen dentro del rango de normalidad para una dada cultura o subcultura). Hay pansexual (alguien que se siente atraído por todos los tipos de género: hombre, mujer, trans, no binario); demipansexual (alguien que busca una conexión profunda); poliamor (múltiples amantes) y más. Mucho más.

Sin tales etiquetas, explica la semipansexual Aggie (29), no podría explorar la sexualidad, su género o incluso el poliamor en sí. “Estas palabras describen cosas a otras personas y describen cosas que no has experimentado antes”.

Las etiquetas también funcionan como una línea divisoria de edad. Es una “cosa de generación”, dice Aggie. Incluso hay una niña de 14 años que se identifica como “gótica no binaria, pansexual demiromántica” que le pregunta a su tía Gen X cómo se identifica. “Amo a quien amo”, responde su tía desconcertada.

Amor, romance y liberación

Sin embargo, como revelan las entrevistas en Heartland, es imposible generalizar dentro (o sobre) cualquier grupo de edad. Mientras que algunos encuentran las etiquetas liberadoras, otros las evitan. Y algunos evitan las citas por completo.

Foto: AFP

Según Pinkerton, muchos jóvenes han dejado de tener citas, y algunos nunca comienzan. Algunos miran con recelo las aplicaciones y otros se han cansado de ellas. Otros simplemente están cansados de todo: Pinkerton los describe como un “ejército de decepcionados”.

Uno de los “decepcionados” es Saxon (23 años, heterosexual), que ha pasado horas charlando con posibles coincidencias, pero nunca se reunió con ninguno de ellos, casi como si Tinder fuera un juego de computador.

Para Charlotte (22), hay encuentros y citas. “Hay una gran diferencia entre las citas y las conexiones para mí. Agonizo y me estreso con las fechas”.

Por el contrario, el estudiante de arte Stump (30) quiere amistad con extras. “Ser amigos y follar y poder hablar de mierda y tener esa cordialidad”.

“No me importa lo que hagan, mientras tengan un trabajo”, dice Lisa (27): “Él necesita tener metas en la vida”. Su amiga Kaylee (25) está de acuerdo. “Si pueden pagar la mitad de las cuentas, estoy feliz”.

Foto: AFP

Sin embargo, el amor y el romance no están fuera de la ecuación. “Pensé que sería más liberador acostarme con otra persona de lo que era”, dice Kami, estudiante de derecho de 19 años. “Supongo que no se sintió muy bien porque no había una conexión romántica”.

Conocemos a Ryan (25), un tímido guardia de seguridad, que está leyendo el clásico El arte de amar de Erich Fromm. No es el único que quiere aprender a amar. Pinkerton señala que muchos menores de 40 años leen textos de amor y sexo, incluido el popular Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman.

Santa conexión

Pinkerton considera que las experiencias y preocupaciones de los Millennials y Gen-Z dan forma a un nuevo enfoque del amor moderno. El amor genuino, escribe, exige coraje y se extiende más allá de los estrechos confines de la pareja. Se trata de mucho más que romance.

Pinkerton notó su sorpresa por la frecuencia con la que, por ejemplo, los Millennials terminaban las conversaciones con amigos con “Te amo”. Al principio pensó que era un poco intenso, pero pronto descubrió que la importancia que los jóvenes le dan a sus amistades es la clave de lo que consideran sagrado: la conexión.

Las reflexiones de Pinkerton sobre las complejidades de las relaciones comprometidas están incrustadas en el contexto de su propia historia, que comparte de buena gana. Si bien pertenece a una generación diferente, Pinkerton ha experimentado la ansiedad de la comunicación en línea (se arrepiente particularmente de haber enviado un mensaje bastante vergonzoso).

Foto: AFP

Pero es la angustia de la ruptura de su propia relación con el padre de su hijo recién nacido y la pérdida de su madre, entretejida con las entrevistas, lo que contextualiza y humaniza el libro. Heartland no es una investigación de casos sin resolver: es una búsqueda genuina de comprensión, de uno mismo y de los demás.

También hay una sensación de lugar auténtico evocado en Heartland: el “espeso calor del Centro Rojo que se levanta de la carretera en cintas y envía galahs de color rosa tiza a toda velocidad desde el cielo”. Pinkerton identifica tendencias generacionales en citas y relaciones que no son exclusivas de Australia, pero las imbuye de una sensibilidad australiana única.

La calor, o más bien, demasiada calor, también es una preocupación angustiante y que provoca ansiedad para los entrevistados de la Generación Z y la generación del milenio de Pinkerton.

Tome los factores estresantes habituales de la vida joven y agregue el pensamiento: “Tal vez el planeta se queme y no tengamos dónde vivir”, dice Helen Berry, profesora honoraria de Cambio Climático y Salud Mental en la Universidad de Sydney. Agregue citas, amor, romance […] puede volverse demasiado difícil contemplar la conexión, frente a tanto riesgo y pérdida potencial.

Heartland toma el amor en serio, como un tema digno de investigación, en un momento en que la investigación interdisciplinaria sobre el amor está creciendo. En la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Edith Cowan, la nueva red de Estudios del Amor incluye académicos de todas las disciplinas. Mapeando el campo, hemos descubierto una diversidad de investigaciones sobre el amor con conexiones multidisciplinarias que a menudo sorprenden, que van desde los estudios de romance popular hasta los estudios de criminología, sexología y paz.

También hay una nueva iniciativa interuniversitaria australiana, The Heart of the Matter Health Humanities Project , cuyo objetivo es profundizar nuestra comprensión del corazón y mejorar el bienestar humano mediante el fomento del diálogo y la innovación en los campos de la salud, la medicina, la ingeniería, la filosofía, los estudios literarios y las humanidades.

La iniciativa reúne a académicos y becarios de todo el país para explorar las intersecciones entre la comprensión médica del corazón, el papel de las humanidades y el corazón como símbolo y vehículo de la emoción, desde la investigación sobre corazones artificiales hasta Shakespeare .

Heartland mapea tanto las agonías como los éxtasis de las relaciones de hoy. “Entre los Millennials y la Generación Z, existe una fluidez en la vida y el amor, y una apertura para probar opciones alternativas”, concluye Pinkerton. “Claro, esto puede aumentar la carga de ansiedad. Del mismo modo, podría crear un sexo y un amor más gratificantes”. Las etiquetas pueden cambiar, pero la búsqueda del amor permanece. Un peso pesado, digno de llevar.

*Elizabeth Reid Boyd, profesora titular de la Escuela de Artes y Humanidades, Universidad Edith Cowan