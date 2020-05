Primera Noche Nerd online: Especial datos en tiempos de crisis

En estos tiempos de emergencia el tema de los datos es cada día más relevante. ¿Cuántas personas están contagiadas? ¿Cómo hacer su trazabilidad? ?Cuántas camas y cuántos tests se necesitan? A temas sobre cómo resguardar nuestra privacidad en época de crisis sanitaria, son algunos de los que este año el encuentro Noches Nerd desarrollará.

Junto con un elenco de expertos, la invitación es tener una conversación informal, desde la opinión personal. La cita es el sábado 23 de Mayo a las 7 pm, en el canal de YouTube de la Noche Nerd / Nerd Nite SCL.

Expositores:

Alejandro Jofré, actual prorrector de la Universidad de Chile. Investigador Principal del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Martin Hilbert, Doctor en Economía y Ciencias Sociales U. Erlangen-Nürnberg y Ph.D. en Comunicación U. of Southern California

Pablo Marquét. Doctor en Biología de la University of New Mexico, Estados Unidos. Actualmente es profesor titular y Director del Departamento de Ecología de la misma institución. de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Pamela Martínez quien está haciendo su post doctorado en el Center for Communicable Disease Dynamics, Department of Epidemiology en el Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Ricardo Baeza-Yates Profesor Titular de la Universidad de Chile e investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Es CTO de NTENT, compañía de tecnología de búsqueda semántica basada en Carlsbad, California, desde junio de 2016, y director de los programas de Ciencia de la Computación de Northeastern University, campus Silicon Valley, Estados Unidos, desde enero de 2018

Romina Garrido Abogada especialista en Protección de Datos. Fundadora de Privacy Consulting y de la ONG Datos Protegidos.

Sergio Lucero ingeniero civil matemático Universidad de Chile, experto en datos públicos.

Toda la info en nochesnerd.com. Se sugerirá una colaboración desde $2000 para cubrir gastos de producción y apoyar la continuidad del proyecto.