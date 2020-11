Primeros vacunados en Chile dicen que no han tenido “ninguna reacción adversa”

Marcelo Gonzáles es el primer chileno en recibir la vacuna contra el coronavirus. El 28 de octubre, hace casi justo un mes. Cuatro semanas después, dice que no ha tenido ninguna reacción adversa. “No he tenido ninguna molestia ni reacción a la vacuna. El miércoles pasado me hice un control, en donde me tomaron muestras de sangre”, dice desde Talca. Dice que obviamente no tiene acceso a los resultados, “pero en general todo bien sin ninguna reacción ni sintomatología asociada a la vacuna”, añade.

John Basnueva es médico del Hospital de Talca y otra de las primeras personas en el país en recibir una vacuna contra el coronavirus.

Basnueva también recibió la vacuna el 28 de octubre, y un mes después, dice que no ha tenido ningún efecto adverso. “Hasta este momento no tengo ningún síntoma. Todo perfecto. Nada de reacción adversa”, dice desde Talca.

Añade que por el contrario, su experiencia ha sido “excelente” y que lo ha atendido un equipo muy amable. “Ya fui a mi control de los 29 días... me hicieron exámenes, entrevista. Todo muy organizado”.

Dice que ahora el próximo control es en 70 día en el centro de investigaciones. “Es la consulta de control de los 70 días, contando como día 1 el día que me colocaron la vacuna”, explica.