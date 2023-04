¿Pueden las mascotas curar realmente el estrés y la soledad?

Durante la pandemia muchas personas decidieron adoptar una mascota, viéndose un alza de un 50% en adopciones según el sitio Adoptamatch. ¿Los motivos? Alivianar algunos problemas como el estrés, la soledad o el aburrimiento.

Según una encuesta de Fundación Affinity (España, 2020), el 73% de las personas creyó que el hecho de convivir con un perro o gato le ayudaría a llevar mejor los efectos del confinamiento y distanciamiento social y el 71% señaló que estar con su perro o gato les ayudaba a sentirse menos solo y consideraba que eran un pilar dentro de la familia.

Si tiene una mascota y siente que se unió más a ella durante la pandemia, no está solo. Un reciente estudio de PLOS ONE mostró que en Estados Unidos los dueños de gatos y perros se acercaron gradualmente a sus mascotas durante los primeros dos años de Covid-19. Pero, ¿curaron realmente el estrés y la soledad de sus humanos?.

Los hallazgos realizados por Niwako Ogata y Hsin-Yi Weng de la Universidad de Purdue, EE.UU., han arrojado nuevas luces sobre la relación entre tener una mascota, el estrés y la soledad durante la pandemia de Covid-19.

El estudio incluyó una serie de encuestas que se realizaron antes de la pandemia, durante el período de confinamiento de abril a junio de 2020, la reapertura de septiembre a diciembre de 2020 y un período de recuperación de enero a diciembre de 2021.

Mascotas

Se analizaron las respuestas de más de 4.200 personas, que incluía preguntas relacionadas con la cercanía de los participantes con la mascota a la que se sentían más apegados, los niveles de estrés y soledad, la demografía, la situación de la vivienda, la personalidad y otros factores potencialmente relevantes.

El poder de las mascotas para curar realmente el estrés y la soledad

A pesar de que los dueños de perros y gatos se acercaron más a sus mascotas durante el periodo de estudio, debido a que pasaban más tiempo en casa y aislado de otras personas según los investigadores, los amigos peludos no aliviaron el estrés general o la soledad de sus humanos.

Aunque los autores esperaban que las mascotas amortigüaran el estrés y la soledad, los resultados evidenciaron que las personas con compañeros peludos tenían niveles de soledad similares, y en ocasiones incluso más altos, en comparación con los que no tenían mascotas. Los dueños de gatos, en particular, informaron niveles más altos de estrés y soledad.

Los autores del estudio escribieron: “Las personas se sintieron más cercanas a sus mascotas durante la pandemia de Covid-19 a pesar de que tener una mascota no mitigó el estrés y la soledad”.

Sin embargo, un análisis posterior mostró que las personas que tenían una mascota reportaron menos soledad relacionada con las relaciones de pareja, en comparación con los que no tenían mascotas.

En promedio, las personas sin mascotas informaron las cantidades más bajas de estrés, mientras que los dueños de gatos tenían las más altas. Factores como mayores gastos en comida, veterinario, peluquería, juguete, paseos, etc, especialmente durante el encierro, puede haber contribuido al estrés de los dueños de mascotas, sugiere el equipo.

“Hay dos aspectos de tener una mascota”, dice Weng. Si bien brindan compañía, las mascotas también agregan responsabilidades adicionales.

Los investigadores notaron que los diferentes resultados observados para los dueños de perros y gatos podrían explicarse por las diferencias en la relación entre los dueños de mascotas y los dos grupos. “Tener un perro y tener un gato actúan de manera diferente en la salud mental, pero la diferencia entre ellos podría explicarse en parte por la relación dueño-mascota”, escribieron los autores.

Los investigadores planean continuar recopilando datos hasta 2023 para capturar cualquier cambio adicional en las relaciones con los dueños de mascotas, el estrés y la soledad.