¿Pueden los perros curar la soledad? Confinamiento dispara interés de personas por adoptar perros como mascotas de compañía, lo que no siempre es buena idea

Al principio, fue el papel higiénico y desinfectante para manos. La gente que se quedaba en casa con tiempo para hornear compraba toda la harina. Luego vino la aterradora escasez de ventiladores hospitalarios y camas de UCI, y finalmente vacunas.

Luego vinieron los perros.

Sí. Una escasez de perros. Sin embargo, están en todas partes. Los parques están llenos de ellos. Los refugios están vacíos. Las tasas de adopción han aumentado entre un 30 y un 40 por ciento y las organizaciones de acogida no pueden satisfacer la demanda.

Las listas de espera para criadores duran años y los veterinarios reservan citas con meses de anticipación en países como el Reino Unido.

Los perros son una gran parte de mi vida. Como profesor asociado de antrozoología, asisto a conferencias anuales de antrozoología que presentan algunas de las mejores mentes caninas del mundo. Al principio de mi carrera hice un aprendizaje de adiestramiento canino, con Huckleberry, mi cachorro labrador, cuando el adiestramiento basado en recompensas iba en aumento. También doy un curso sobre la relación de los perros y los humanos con ellos. Incluso conocí a mi esposo mientras paseaba a mi perro.

Un hombre pase a su perro en Ankara, Turquía. Foto: AFP

El frenesí tiene sentido. Las personas que optaron por no tener un perro porque estaban fuera durante muchas horas, de repente pueden hacerlo, ya que la escuela y el trabajo ahora ocurren en casa. Y para muchos, esto puede ser permanente.

De hecho, puede ser beneficioso trabajar junto a su perro. Las investigaciones muestran una mayor productividad y un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida, áreas en las que los colegas y yo estamos recopilando datos para explorar más a fondo. Como mínimo, muchos nuevos propietarios ahora tienen el tiempo para vincularse y capacitar a su nuevo miembro de la familia: han encontrado una grieta de luz en el muro de la pandemia.

Pero traer un nuevo cachorro a la casa no siempre es una buena idea, por muy atractivo que sea para aquellos que se sienten atrapados en casa durante el encierro.

Los perros ofrecen un soplo de aire fresco y son una de las pocas excusas permitidas para que las personas escapen al interior. Cuando comenzaron las cuarentenas, surgieron historias divertidas de personas desesperadas que paseaban perros de peluche, perros falsos e incluso cónyuges con correas. Ahora, los perros prestados e incluso los perros alquilados son una cosa.

Lamentablemente, sin embargo, la mayoría de los cachorros nuevos no serán paseados lo suficiente, y los muchos problemas inesperados que conducen a problemas de comportamiento contribuirán a la frustración de los dueños y al abandono.

Foto: Reuters

Saber mucho sobre perros es estresante porque me concentro en los problemas. A veces no puedo evitar decirles a los extraños que sus nuevos cachorros no vacunados no deberían estar en un parque abarrotado de perros. Me estremezco ante los dueños exasperados que tiran de las cadenas de estrangulamiento o usan otros tipos de castigo y métodos de entrenamiento obsoletos porque sus perros frustrados solo quieren correr y jugar.

Ya hay un aumento en las entregas de perros. Esto se debe, en parte, a las compras impulsivas de cachorros pandémicos. No es sorprendente que la gente se sienta sola.

Pero no estamos seguros de que los perros puedan curar la soledad. El antrozoólogo Hal Herzog dice que “la evidencia simplemente no está ahí”.

El escepticismo de Herzog es comprensible y sostiene que los resultados no son concluyentes. “Contrariamente a las afirmaciones de la industria de productos para mascotas”, dice, “la gran mayoría de los estudios indican que los dueños de mascotas no son menos solitarios” que los no dueños.

Una de las principales preocupaciones entre los investigadores caninos es que los cachorros pandémicos no están siendo socializados, lo cual es vital para el comportamiento futuro y el bienestar emocional de los perros. Por lo general, muy pocos propietarios se inscriben formalmente en clases de entrenamiento o para cachorros, que son ideales para desarrollar habilidades de socialización. Presumiblemente, el encierro empeoraría esta situación para los cachorros.

Foto: Reuters

James Serpell está de acuerdo en que esto podría crear “una especie de epidemia”. Serpell dirige el proyecto Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire (C-BARQ) en la Universidad de Pennsylvania. C-BARQ es una herramienta de encuestas en línea que proporciona a los propietarios una evaluación del temperamento y el comportamiento de sus perros. Hasta ahora, ha proporcionado información estandarizada sobre las normas de comportamiento de las razas puras y las razas mixtas para más de 60.000 perros de compañía.

Si bien tener un cachorro es un impulso racional, Serpell señala varios problemas potenciales para los cachorros no socializados: algunos perros pueden volverse temerosos de las nuevas experiencias, lo que lleva a una mayor agresión tanto hacia perros desconocidos como hacia personas.

Los perros que no están acostumbrados a estar solos pueden desarrollar ansiedad por separación, lo que lleva a un comportamiento destructivo, como orinar y defecar dentro de la casa.

Y, por supuesto, renuncia. Los cachorros de hoy podrían convertirse en los perros de refugio del mañana.

Serpell también señala una paradoja irónica: “Cualquier cachorro adquirido durante la pandemia, si los dueños se comportaran de manera responsable, no sería socializado adecuadamente”. En otras palabras, las personas que respetan el orden social pueden criar perros que no lo hacen.

Pero, ¿qué pasa con el “efecto mascota”, la teoría de que las mascotas son buenas para nosotros? Después de todo, los resultados de la investigación muestran que la presencia de perros reduce la presión arterial, reduce el estrés y mejora el bienestar emocional.

Herzog ha levantado repetidamente banderas rojas sobre esto, lo que sugiere un sesgo en la investigación antrozoológica. Esta preocupación es compartida por el autor del libro Dog Sense, John Bradshaw, quien señala que aunque algunos estudios muestran efectos positivos en la salud, el mismo número concluye que “las mascotas no tienen ningún impacto sobre la salud o incluso solo leve”.

Pero, ¿realmente importa la ciencia?

Después de todo, somos una sociedad de amantes de las mascotas. A menudo es un simple placer compartir la compañía constante de un compañero que no juzga y ofrece amor incondicional. He estado agradecido de que la pandemia me haya dado más tiempo con Grasshopper, mi labrador de 13 años (que se porta perfectamente, por supuesto).

Podría decirse que este artículo refleja el lado negativo de mi vida académica y mi preocupación por la investigación, los datos, los hechos y las teorías sobre la propiedad de un perro. A veces, un perro es solo un perro.

* Profesor asociado de antrozoología, Universidad de Windsor