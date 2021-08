¿Puedo preguntarle a alguien si está vacunado contra el Covid-19?

Amigos, compañeros de trabajo y familiares se hacen una pregunta difícil: ¿estás vacunado?

A medida que surge la variante Delta altamente contagiosa de Covid-19, las preguntas sobre el estado de vacunación han adquirido una nueva urgencia y complejidad. La pregunta puede dañar las relaciones personales y profesionales si no se maneja con cuidado.

“Es una pregunta tan simple, pero muy complicada”, dice Marissa King, profesora de comportamiento organizacional en la Escuela de Administración de Yale y autora de Química social: decodificación de los patrones de conexión humana. La gente tiende a evitar los temas polémicos para preservar las redes y las relaciones, dice. “No sabemos cómo tener estas conversaciones de una manera que pueda ser productiva”.

Marissa King.

Aproximadamente la mitad de todos los estadounidenses están completamente vacunados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, su sigla en inglés), lo que deja mucho espacio para grupos de estatus mixto en fiestas, citas de juego y reuniones de oficina. Si bien las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de sufrir una enfermedad grave o la muerte, aún es posible que desarrollen infecciones y puedan transmitir el virus a otras personas, incluidos los niños que aún no son elegibles para las vacunas, junto con los adultos que tienen un sistema inmunológico debilitado.

Entonces, ¿cómo preguntar sobre el estado de vacunación de alguien? Para tener la mayor posibilidad de minimizar el daño a una relación, los asesores de comunicación recomiendan mantenerse desapasionado. Trate de divorciar la consulta de sus puntos de vista políticos y morales, sin importar cuán fuertes sean, dice la psicóloga clínica Catherine Steiner-Adair.

“No dejes que tu cerebro anule tu capacidad de estar presente de manera tranquila”, dice. Ha perfeccionado la habilidad escuchando canales de noticias con los que no está de acuerdo.

Así es como los expertos en comunicación sugieren abordar las preguntas sobre el estado de vacunación en diferentes escenarios: en el trabajo, en situaciones sociales y con la familia.

1. En el trabajo

Al preguntarle a un compañero de trabajo, es útil proporcionar una razón para su pregunta. Deje en claro que no está emitiendo juicios, sino que simplemente está tratando de aprender y resolver problemas, dice Douglas Stone, coautor de Conversaciones difíciles: cómo discutir lo que más importa.

No violará las regulaciones de privacidad bajo HIPAA, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, al preguntar sobre el estado de vacunación de un compañero de trabajo ya que no es su proveedor de atención médica o aseguradora, y está preguntando, no divulgando, información médica, dice Robert Gatter, profesor de derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Louis y del Centro de Estudios de Derecho de la Salud. Incluso si preguntar es legal, sigue siendo incómodo, señala.

Deborah Tannen, profesora de lingüística en la Universidad de Georgetown y autora de ¡Eso no es lo que quise decir! Cómo el estilo conversacional hace o rompe las relaciones, sugiere decir algo como: ”Por cierto, conozco a muchas personas que no están vacunadas y entiendo las razones, pero agradecería saberlo. Estoy tratando de tener una idea de quién en la oficina está vacunado para saber dónde tener reuniones, si tener personas en mi oficina“. Hágale saber a la gente que le está preguntando a todo el mundo, dice, y que el motivo de la pregunta es determinar la mejor manera de hacer el trabajo.

El Dr. King sugiere informarle a un compañero de trabajo cómo la incertidumbre lo afecta a usted personalmente. Diga, por ejemplo: “Respeto su elección, pero cuando no usamos mascarillas, me hace sentir inseguro y me dificulta hacer mi trabajo”. Prepárese para una respuesta incómoda, recomienda, y practique cómo podría responder a la hostilidad. Ella sugiere decir: “Está bien, gracias por hacérmelo saber” y alejarse. “Puede haber otras soluciones disponibles si le da más espacio y tiempo para pensar en ello”, dice.

Trabajadores usando mascarillas en una oficina en Lyon, Francia. Foto: AFP

Sea civil y respetuoso. Es probable que necesite mantener relaciones profesionales con compañeros de trabajo independientemente de su estado, y los trabajadores individuales no tienen mucha influencia sobre sus entornos. “No tienes el control”, dice el Dr. King.

2. En situaciones sociales

Puede controlar con quién socializa, pero la cuestión de la vacunación tiene el potencial de dañar las relaciones a medida que determina quién puede y quién no puede asistir a una fiesta, ir a su casa o jugar con sus hijos, dice el Dr. Tannen.

Es posible que desee suavizar la pregunta diciendo: “Sé que estoy siendo demasiado cauteloso”, dice el Dr. Tannen. Si le preocupa exponer a un familiar en riesgo o un padre anciano, explicar su preocupación puede ayudar a calmar la tensión.

La entrenadora de liderazgo Deborah Riegel sugiere presentar la pregunta con una mezcla de vulnerabilidad y humor: “’Necesito preguntarte algo realmente incómodo’ ... o ‘Necesito preguntarte algo que se sienta un poco personal, así que déjame disculparme de antemano’ ... ‘Te prometo que no voy a pedirte tu salario o si te hicieron un lavado de cara’ “, dice.

Enfatice que valora la relación, independientemente del estado de vacunación de la persona. Eso es particularmente cierto cuando se trata de evaluar la seguridad de las fechas de juego de sus hijos.

Un grupo de personas recibiendo la vacuna contra el coronavirus en Roma, Italia. Foto: Reuters

La Dra. Steiner-Adair sugiere iniciar una conversación de padre a padre con “por favor, no te lo tomes como algo personal” y luego reconocer cuánto valoras la amistad entre tus hijos. (Lo mismo puede suceder con los hermanos o los miembros del club de lectura). Explique que “como familia en este momento, hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles”. Ella aconseja hacer el tema “pequeño, no grande”, comenzando con “¿Puedo tener una conversación rápida contigo?”

Con la familia

Las preguntas sobre la vacunación pueden provocar luchas de poder en las familias. Una invitación por correo electrónico a una comida al aire libre del Día del Trabajo puede pedir claramente que todos se vacunen. ¿Qué hacer si un primo responde que no está vacunado pero espera poder asistir? ¿Le dice usted, el anfitrión, que no puede venir? ¿O es necesario que todos los demás miembros de la familia decidan de manera diferente?

“Hay muchas dinámicas en juego. Alguien realmente podría retener el evento como rehén“, dice la Sra. Riegel.

Anticípese a los diferentes escenarios, haga un plan para manejarlos y sepa que puede que no salga bien. Acepte que es posible que deba tomar una decisión que hiera los sentimientos de alguien. “Es posible que tenga que lidiar con un poco de incomodidad y reacción violenta”, dice la Sra. Riegel. “Simplemente diga: ‘Sé que todos tienen derecho a tomar sus propias decisiones y no estoy allí para juzgar. Solo estoy aquí para tomar decisiones por mi familia‘.”

Si la conversación sale mal, deténgase y haga una pausa. “Si no permitimos que [las conversaciones] se apaguen, entonces reparar ese conflicto puede llevar mucho, mucho más que simplemente tomarse el tiempo para hacer una pausa”, dice el Dr. King. La Sra. Riegel sugiere “darse cuenta y nombrar de manera neutral” que la conversación se ha desviado con un comentario como: “Me di cuenta de que ahora estamos hablando de política en lugar de planes”. Luego sugiera tomar un descanso y volver a visitar cuando las emociones se hayan enfriado.