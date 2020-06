Sars-CoV-2 y la historia de los virus: Rastreando el origen de estos pequeños asesinos

Hace 8 horas

El virus que causa Covid-19 pertenece a la familia de virus llamados Coronaviridae. En 1968 se los nombró coronavirus por su extraña forma de corona. No se los consideró peligrosos hasta 2003. Hoy se sabe que no solo que pueden ser muy contagiosos, si no que puede ser muy letales, al punto de generar una pandemia.